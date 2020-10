“We Are Family”, el clásico de la música disco que la OMS quiere convertir en himno anti-Covid-19

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciado el lanzamiento de la ‘WeAreFamily’ para promover la solidaridad y colaboración frente al Covid-19.

La iniciativa, impulsada por la fundadora de la organización The World We Want, Natasha Mudhar, se va a desarrollar con la colaboración la cantante Kim Sledge, del legendario grupo Sister Sledge, quien destinará a la Fundación de la OMS el dinero recaudado de la venta de la edición especial de ‘WeAreFamily’. “Unidos somos más fuerte, porque somos familia”, ha dicho Sledge.

Se trata, tal y como ha apostillado Tedros, de un himno global que pide lo que el mundo más necesita en este momento: solidaridad, unidad y colaboración. “Vamos a promover que los famosos y jefes de Estado participen en la campaña, pero también instamos a toda la sociedad a que graben sus vídeos cantando la canción para incluir los vídeos en el videoclip que realizaremos para final de año”, ha recalcado Mudhar.

Y es que, esta nueva iniciativa, que se lanzará antes del Día de las Naciones Unidas el 24 de octubre, también irá acompañada de un video único y una campaña en las redes sociales, y hará un llamamiento audaz y esperanzador a la solidaridad, la unidad y la colaboración para promover y proteger la salud y el bienestar para todas las personas del planeta. El plazo para presentar los vídeos finaliza el 30 de noviembre de 2020.

Utilizando el poder universal de la música para unir al mundo, la campaña ‘#WeAreFamily’ se centra en crear conciencia y recursos muy necesarios para abordar las necesidades mundiales de salud pública, desde la preparación para emergencias, la respuesta a brotes y sistemas de salud más sólidos hasta la promoción de la salud mental y la prevención de enfermedades no transmisibles.

La edición especial de la canción clásica ‘We Are Family’ se lanzará en línea para su descarga el 9 de noviembre de 2020 junto con la apertura de la Asamblea Mundial de la Salud, en la que Kim Sledge también interpretará la canción junto a cantantes corales de Nueva York a Tonga. Una parte de las ganancias de la canción se donará a la Fundación de la OMS para apoyar la prestación de servicios de salud que salvan vidas.

“'We Are Family' es más que una canción. Es un llamado a la acción para la colaboración y la bondad, y un recordatorio de la fuerza de la familia y la importancia de unirse para ayudar a otros en momentos de necesidad. Ahora más que nunca, las comunidades y las personas de todo el mundo deben prestar atención a este mensaje y unirse, como una familia global, para apoyarse mutuamente a través de este desafío de Covid-19, y recordar que nuestra salud y bienestar es nuestro regalo más preciado”, ha detallado Tedros.