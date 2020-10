Navarra no descarta “un confinamiento más duro” si las nuevas medidas no frenan los contagios

El director general de Salud del Gobierno de Navarra, Carlos Artundo, ha esperado que las nuevas restricciones aplicadas en la Comunidad foral permitan frenar los contagios de Covid-19 pero ha señalado que, si no lo hacen, serán necesarias medidas más duras y no ha descartado un confinamiento “más duro”.

“Estamos implantando medidas tremendas, que no son ninguna buena noticia, pero no nos queda otra y a lo mejor, dentro de muy poco tiempo, es verdad que tenemos que llegar, si no funcionan las medidas que están en marcha en Navarra, a situaciones incluso más duras de confinamiento, ojalá no sea así, ojalá podamos prevenir y anticipar y no sea ese el resultado necesario al que tenemos que llegar, pero no hay que descartar absolutamente nada”, ha afirmado Artundo, durante una intervención en el Parlamento de Navarra, con motivo de la comparecencia de la consejera de Salud, Santos Induráin, para informar sobre la situación epidemiológica.

Artundo ha señalado que “tocan semanas muy difíciles, tocan dos semanas en las que nos tocará de alguna manera apretar los dientes, estar con los profesionales, esperando que las medidas funcionen, como creemos y estamos bastante convencidos -de que funcionarán-”.

El director general de Salud ha señalado que “la situación a nivel asistencial está siendo muy difícil y los profesionales nos tienen que sentir a todos con ellos detrás, acompañando, apoyando en lo que podamos, reforzando con los recursos que seamos capaces de poner en marcha”. “Ahí es donde nos tienen que tener y creo que es muy importante que lo simbolicemos desde la unidad, tiempo habrá para poner todo en cuestión, y desde luego con una actitud de humildad, de reconocimiento de errores, y de disculparse por los errores que hemos cometido y que seguiremos cometiendo, pero hay que tomar decisiones, incluso a riesgo de equivocarnos, porque no podemos conformarnos con la evolución del virus”, ha dicho.

Artundo ha añadido que “hay que esperar dos semanas, con todo el conjunto de medidas que tiene que actuar, y si no tenemos los resultados que necesitamos habrá que tomar medidas más duras, sea en el campo de la educación o desde lo que se tenga que hacer hasta un confinamiento más duro”.