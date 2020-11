«Objetivo 2%» supera las 600.000 firmas de apoyo

«Objetivo 2%», la iniciativa emprendida por Atresmedia a través de laSexta, y a la que se han sumado Antena 3, Onda Cero y LA RAZÓN, ha superado las 600.000 firmas de apoyo para conseguir el incremento de la inversión española en ciencia hasta un 2% del Producto Interior Bruto (PIB). A través de Constantes y Vitales, esta iniciativa de RC de Atresmedia ha puesto en marcha una ambiciosa recogida de firmas para demandar, de forma inmediata, un pacto entre todos los partidos políticos para elevar la inversión en ciencia a ese porcentaje del producto interior bruto.

«Tenemos que conseguirlo»

El ministro de Ciencia, Pedro Duque, se mostró ayer partidario de esta iniciativa. «Tenemos que conseguirlo», declaró. En el programa de laSexta «Al rojo Vivo» aseguró: «He reflexionado y he pensado que yo debo ser recipiente de esas firmas, ahora no me toca pedir, sino conseguir y hacer». Y es que España se sitúa a la cola de Europa en inversión en ciencia: actualmente solo se destina el 1,24% del PIB, mientras que la media europea está en el 2,12%. Duque destacó la necesidad de lograr un «compromiso que sea a largo plazo» y que «nos ponga como mínimo en ese 2%»: «Y si es posible llegar al nivel que la Unión Europea ya nos exige, que es el 3% en 2030».

El ministro aseguró que «la única solución para que el país, dentro de diez años, dé a los jóvenes una oportunidad, un nivel de vida alto», es que se logre un gran «pacto» de estado para invertir en I+D: «No existe ninguna fórmula alternativa, tenemos que conseguirlo. Claramente no puede ser, los planes del Gobierno de 2014 decían que en 2020 deberíamos llegar a la media europea. Ya vemos dónde estamos, hemos tomado un gran impulso con este presupuesto que hemos presentado y tomaremos otro gran impulso en el año siguiente», explicó Pedro Duque.

En este sentido anunció que ya ha «empezado contactos»: «Lo que hemos hecho las dos o tres semanas anteriores es contactar con agentes sociales y ya tenemos conformado un texto concreto que es el que vamos a presentar a la consideración de los diferentes partidos para que sepamos que quien gobierne hasta 2030 tenga claro lo que tiene que hacer».

Los expertos confirman la necesidad de alcanzar esa cifra. «La ciencia es la que puede dar respuesta a los problemas nuevos que aparecen», afirma Isabel Sola, científica del CSIC. «Es necesario invertir suficiente dinero para que la ciencia sea competitiva e innovadora», agrega.

«Muchas veces, la gente cuando piensa en investigación piensa en química avanzada, en cosas que humean y cambian de color, pero la investigación afecta a todo: hay investigación en turismo, en hostelería, en carreteras, en medios de transporte...», apunta por su parte Santiago Rello, presidente de «Ciencia con Futuro». Pero no solo es necesario invertir más en ciencia porque se haya hecho evidente que es la salida a la pandemia, sino también por la importancia de retener el potencial de nuestros científicos. «Toda la inversión que se ha hecho donde da sus frutos es fuera de España y no aquí, con lo cual no parece un comportamiento muy sabio», señala Isabel Sola.