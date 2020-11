Sólo quedan seis camas libres de UCI en La Rioja para más de 319.000 habitantes

Apenas seis plazas para 319.653 habitantes. Estas son las camas que quedan libres para la atención de pacientes de todo tipo en estado crítico en La Rioja, la primera autonomía cuya sanidad se encuentra a punto de colapsar en esta segunda oleada de la pandemia. En total, la comunidad dispone de 54 plazas de este tipo, pero se mantienen ocupadas alrededor del 90% por pacientes portadores del coronavirus o que no lo portan pero padecen otro tipo de patologías. Los primeros ascienden ya a 35, y las perspectivas no parecen halagüeñas, ya que hay 1.946 casos activos en la región -104 más- la incidencia de contagios en los últimos 14 días supera la barrera de 800 por cada 100.000 habitantes. En el lado positivo se encuentra la tímida reducción de enfermos ingresados en planta. La Rioja no es el peor territorio en incidencia del país, pues Navarra, Aragón o Melilla presentan tasas bastante más altas, por encima de los 1.000 casos, pero sí es el peor en la llamada ocupación de UCIS por pacientes Covid graves.