Alerta por otro virus proveniente de murciélagos: “está más extendido de lo que se pensaba”

Científicos de la organización sin fines de lucro EcoHealth Alliance han advertido del riesgo de un brote de una infección por el virus Nipah. Al igual que el SARS-CoV-2, los portadores son los murciélagos.

El Nipah, un pariente lejano del sarampión, no tiene vacuna ni remedios médicos comprobadas. En los humanos provoca inflamación del cerebro y a menudo deja a los infectados en coma. Está identificado como uno de los patógenos de mayor prioridad de la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de vacunas.

Los brotes suelen ocurrir dentro de lo que se conoce como el “cinturón de Nipah”, que se extiende a lo largo de la frontera occidental de Bangladesh con la India. Pero los científicos encontraron que los murciélagos en todo Bangladesh tenían patrones relativamente similares de infección por el virus, según la investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Nipah circula regularmente en murciélagos grandes que comen frutas en muchas partes de Asia. Sin embargo los brotes en humanos solo ocurrirían donde hay una ruta posible de transmisión de murciélagos a humanos. Por tanto, el el riesgo no está tan limitado por la geografía como por el comportamiento humano”, dijo el Dr. Jonathan Epstein, vicepresidente de ciencia y divulgación de EcoHealth Alliance.

"El Nipah es letal en tres cuartas partes de los que infecta, por lo que tenemos que prestarle mucha atención y hacer lo que podamos para prevenir los brotes”, agregó el científico.

Los brotes de Nipah se han relacionado con el consumo de savia cruda de palmera datilera, así como con la infección a través de un huésped intermedio, como los animales domésticos como los cerdos.

De las ocho colonias de murciélagos estudiadas en Bangladesh durante un período de 2006 a 2012, los investigadores encontraron anticuerpos Nipah presentes en cada ubicación. En una colonia de murciélagos estudiada durante seis años, los brotes en los murciélagos ocurrieron aproximadamente cada dos años, aproximadamente el tiempo que tardan estos animales en perder la inmunidad colectiva. Los brotes en murciélagos pueden provocar brotes en humanos, cuando existe una vía de transmisión disponible.

"Descubrir que los murciélagos portadores del virus Nipah pueden infectarse en cualquier lugar y en cualquier época del año significa que debemos prestar más atención en áreas donde es posible que no se hayan informado brotes del virus anteriormente, para asegurarnos de que no nos estamos perdiendo pequeños brotes que podrían conducir a otros mayores ", dijo el autor principal del artículo.

El estudio también encontró que las cepas del virus Nipah que causan brotes en humanos reflejan las cepas transportadas por los murciélagos locales y que había diferentes cepas del virus en diferentes áreas del país.

Las diferencias genéticas en el virus pueden afectar la gravedad de la enfermedad o la transmisibilidad en humanos, algo que el Dr. Epstein está estudiando actualmente con nuevos fondos de los Institutos Nacionales de Salud. Fuera de India y Bangladesh, se han producido brotes anteriores de Nipah en Malasia, Singapur y Filipinas.