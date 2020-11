La curva de contagios se estabiliza pero el frío “puede implicar un nuevo incremento”

La curva de contagio de esta segunda oleada de coronavirus sigue su tendencia estable a la baja. Los datos presentados hoy por el Ministerio de Sanidad reflejan una caída de casi 30 puntos en la incidencia acumulada en los últimos 14 días: si el viernes -los fines de semana Sanidad no reporta cifras- era de 498, hoy baja hasta los 470. En todas las comunidades excepto dos (Asturias y Cantabria) se observa una estabilización de la tendencia descendente, algo que refrenda la tasa de positividad: “Llevábamos varias semanas en el 12% y ahora nos situamos en el 12,8%, Eso indica que esa tendencia descendente podría ser estable", ha explicado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. No obstante, el epidemiólogo ha advertido de que el frío puede producir un nuevo pico. “El descenso que se observa no podemos saber si va a ser definitivo. Los meses de frío puede que impliquen un incremento de transmisión. El objetivo no es empezar a bajar, sino estar en niveles de transmisión lo suficientemente bajos como para saber que tenemos la epidemia controlada”, ha aclarado.

Sube la ocupación de las UCIS

Sanidad ha comunicado 38.273 nuevos contagios desde el viernes (3.321 de los cuales con fecha de diagnóstico el día anterior) y 484 fallecidos. Aunque la incidencia acumulada de contagios se esté reduciendo, tardará tiempo en reflejarse en las cifras de muertos y también en la presión asistencial. La ocupación hospitalaria continúa subiendo: los pacientes Covid ocupan el 16,54% camas de planta y el 32,80 de UCIS. El viernes esos porcetajes estaban en el 16,15% y en el 31,75% respectivamente. Las comunidades con la situación más crítica son Melilla, con el 71% de sus camas UCI ocupadas por pacientes Covid, La Rioja (60%), y Aragón y Asturias, con porcentajes que superan el 48%. El problema es que ,mientras en el resto de regiones la curva se está reduciendo, Asturias llegó más tarde a la segunda ola y ahorá está en plena subida, pese a que se decretaron restricciones hace ya 15 días. Por eso, el gobierno de esta comunidad ha vuelto a pedir al Ministerio de Sanidad la posibilidad de decretar el confinamiento domiciliario. Ante este supuesto, Simón ha vuelto a reiterar la negativa de Sanidad porque con las medidas plenteadas “no estamos muy lejos” de esa situación.