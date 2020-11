Homenaje a la ciencia en un año de pandemia

En este año de pandemia, en el que se ha hecho más notable que nunca la importancia de la ciencia y de la labor investigadora, han cobrado aún más importancia los premios «Constantes y Vitales» impulsados por la Sexta junto con la Fundación AXA. Ayer se celebró su VI edición en el Palacio Neptuno de Madrid bajo estrictas medidas de seguridad, en un acto presentado por Mamen Mendizábal. El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, también hizo acto de presencia para apoyar estos premios dirigidos a reconocer, poner en valor, apoyar y fortalecer la labor investigadora y de prevención de los científicos españoles en el ámbito de la salud. Precisamente con este propósito la Sexta ha lanzado este año la iniciativa «Objetivo 2%» para destinar ese porcentaje del PIB a la ciencia y que ya ha conseguido alrededor de 800.000 firmas. En este sentido, el ministro afirmò que es una «gran satisfacción» que hayamos «convencido a la sociedad de que su prosperidad, y la del futuro, depende mucho de lo que invirtamos ahora en investigación e innovación tecnológica».

En la categoría de Mejor campaña de divulgación se ha premiado este año a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) por su campaña «Llevaba a cabo entre el 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, y el 16 de marzo de 2020 su objetivo era derribar el tabú social del cáncer para perderle el miedo a visibilizar y normalizar una realidad social con la que todos convivimos, para ayudar en el impacto social y emocional del cáncer en las personas.

El premio a la mejor investigación biomédica ha ido a parar en esta ocasión a Nuria Monserrat, del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) por su publicación: «Inhibition of SARS-CoV-2 Infections in Engineered Human Tissues Using Clinical-Grade Soluble Human ACE2». Durante el inicio de la pandemia poco se sabía de cómo el virus SARS-CoV-2 infectaba las células humanas. Fue en el mes de febrero de este año cuando Montserrat, junto a otros grupos de investigación en Suecia, Canadá y Austria, plantearon usar réplicas en miniatura de riñones humanos generados en el laboratorio de Montserrat para entender los primeros pasos de la infección por SARS-CoV-2.

Por su parte el cardiólogo Borja Ibáñez ha sido galardonado con el Premio a un Jóven Talento, dotado co 100.000 euros. El Dr. Ibáñez dirige líneas de investigación en el campo de las enfermedades del miocardio, en particular el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardiaca, y la cardiotoxicidad asociada a tratamientos de cáncer. Actualmente es el investigador principal de un mega ensayo clínico internacional (REBOOT, 8500 pacientes postinfarto) que cambiará las pautas de tratamiento a nivel mundial en esta línea. Fue Silvio González, consejero delegado de Atresmedia, quien dió entrega del reconocimiento al galardonado, así como del cheque por valor de 100.000 euros.

Premio a la Trayectoria Científica se ha concedido a Francisco Martínez Mojica, microbiólogo, investigador y profesor español titular del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante. Una decisión tomada unanimidad por el jurado. ntre sus logros científicos cabe destacar el descubrimiento de un sistema de inmunidad adquirida conocido como CRISPR, que utilizan las bacterias y arqueas para defenderse de la infección por virus, uno de los mayores avances en biología de la historia reciente. El trabajo pionero del Dr. Mojica sobre CRISPR y su contribución durante más de dos décadas, le cualifican como el promotor de la investigación de este método a nivel mundial. Gracias a las aportaciones del Dr. Mojica en este campo se han desarrollado herramientas de laboratorio excepcionales para la manipulación genética de cualquier ser vivo, incluidos los seres humanos.