Madrid, “comunidad milagro”: los contagios alcanzan el nivel más bajo desde el 14 de agosto

El “milagro” de Madrid no cesa. A pesar de que es uno de los territorios más densamente poblados y de que soporta la mayor movilidad, acrecentada ahora en diciembre, los contagios siguen bajando. Tras registrar más de 800 infecciones diagnosticadas por cada 100.000 habitantes allá por septiembre, la incidencia no para de caer y ha descendido de 200, algo que no ocurría desde el 14 de agosto, cuando se contabilizaron 171. En concreto, contabiliza 190 casos por 100.000 habitantes, por debajo de la media de todo el país. A diferencia de lo ocurrido en la mayor parte de España, el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha logrado este descenso de las infecciones sin cerrar bares y restaurantes y, por tanto, sin ocasionar un daño adicional a la economía, muy golpeada en todo el país por el coronavirus.

Los datos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad reflejan también un descenso de los pacientes ingresados en los hospitales y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). En total, la ocupación de las camas de agudos en los centros sanitarios públicos y concertados de la red asistencial por pacientes Covid-19 alcanza el 10,31%. Por su parte, 312 enfermos críticos de coronavirus ocupan las camas de críticos, lo que representa un porcentaje de ocupación del 25,66%.