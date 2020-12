Las sociedades médicas piden al Gobierno “medidas contrastadas” para controlar la pandemia

La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) ha efectuado un llamamiento al Ministerio de Sanidad en relación con la necesaria revisión del protocolo “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19”, de fecha 12 de noviembre. A juicio de las 46 sociedades que representan a los especialistas médicos de esta país, dicho protocolo mantiene algunas indicaciones que “sería necesario ajustar con las nuevas propuestas europeas en aras de mejorar y disminuir la expansión del virus, proponiendo una visión más amplia y operativa de la recogida y análisis de muestras”.

Facme alude en concreto a que, según las recomendaciones del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), los test de antígenos rápidos, cuya ventaja es la inmediatez del resultado, al ofrecerlo en 15 minutos pese a que su sensibilidad es inferior que la de la PCR, “están aprobados para casos sospechosos y precisan de validaciones locales para su ampliación, algunas de las cuales se han realizado ya en España. En base a estos avances, la federación de sociedades científicas considera revisar los protocolos teniendo en cuenta algunos aspectos. “En los pacientes sospechosos de infección por Covid-19 tras valoración clínica se recomienda como prueba inicial el test antigénico.

En los casos de alta probabilidad de enfermedad y resultado negativo se debe complementar con una PCR en el mismo acto; en el caso de no estar disponible se podría repetir el test antigénico entre dos y cuatro días después. De no confirmarse el diagnóstico se puede realizar serología con detección de Ig M y/o Ig G a partir del séptimo día de los síntomas”. Facme remarca también que en los contactos estrechos continuados (convivientes o relación estrecha) se recomienda realizar el test antigénico en el menor tiempo posible para detectar nuevos casos, lo que a su vez permite extender el estudio a sus contactos.

Cuando el resultado es negativo, además de indicar la cuarentena, se puede repetir el test antigénico no más tarde del séptimo día desde el último contacto. Facme subraya también que e nos contactos puntuales (14 minutos a menos de dos metros sin protección adecuada, por ejemplo) se recomienda cuarentena y estudio con test antigénico no más tarde del 7º día y no antes del 3º-.“En los contactos no estrechos sólo se recomienda estudio en situaciones especiales como centros sanitarios, sociosanitarios y otras instituciones. En todos los contactos se recomienda aumentar las medidas de protección frente a los demás y vigilancia activa de síntomas durante 10 días. Añade además que los cribados poblacionales masivos no están recomendados salvo en brotes localizados con una gran incidencia, ya que el valor predictivo de la prueba daría lugar a un aumento de la tasa de falsos positivos.

Tras realizar otras consideraciones, Facme pide al Gobierno y a las autonomías que aseguren las “medidas contrastadas para controlar la pandemia, que se revisen los protocolos siguiendo las recomendaciones científicas, que se unifiquen las líneas maestras de actuación en diferentes comunidades y centros sanitarios, que se asegure la colaboración entre equipos de rastreo y asistenciales y que se utilicen los recursos disponibles de manera consecuente, siguiendo las indicaciones clínicas y que se evite crear conflictos con los profesionales sanitarios”.