La ONU reclama a los líderes mundiales que declaren un estado conjunto de emergencia climática

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha dado por inaugurada la cumbre virtual sobre la Ambición Climática con una llamada a la acción, cinco años después de la firma del Acuerdo de París, dado que las medidas tomadas hasta el momento no han contribuido a aliviar la situación. “Todavía no vamos en la dirección correcta” ha hecho saber Guterres, quien ha pedido a los líderes mundiales que declaren un estado conjunto de emergencia climática para garantizar que se alcance el equilibrio medioambiental en 2050. Guterres ha hecho hincapié en que el mundo ahora es 1,2 grados más caliente que durante la época preindustrial, y que si no cambia de rumbo, podríamos alcanzar un aumento catastrófico de temperatura de 3 grados a finales de siglo.

Guterres ha aprovechado no obstante para aplaudir el compromiso exhibido esta semana por la Unión Europea -gracias al pacto que desbloquea el presupuesto comunitario y el fondo de recuperación y al nuevo objetivo de reducción de emisiones- y Reino Unido. “Estas decisiones merecen ser emuladas”, ha hecho saber durante su discurso inaugural de la cumbre telemática, de un día de duración y con sede en Naciones Unidas, Reino Unido y Francia, recogido por ‘The Independent’.

“Mientras el mundo trabaja para recuperarse de los impactos de la pandemia, no podemos volver a la vieja normalidad de desigualdad y fragilidad. Debemos dar un paso hacia un camino más seguro y sostenible”, ha añadido Guterres en su cuenta de Twitter.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este sábado que su país se reintegrará desde el primer día de su mandato, el próximo mes de enero, al acuerdo internacional sobre cambio climático de París, en un mensaje publicado con motivo del quinto aniversario de la firma de un pacto que el todavía presidente Donald Trump abandonó hace dos años. Asimismo, Biden se ha ofrecido también para organizar una cumbre extraordinaria sobre el clima, con la participación de las principales potencias del planeta, en algún momento de sus primeros cien días como presidente.

“Estados Unidos se reincorporará al Acuerdo de París el primer día de mi presidencia, y comenzaré a trabajar de inmediato con mis homólogos de todo el mundo para hacer todo lo que podamos, incluso convocando a los líderes de las principales economías para una cumbre climática dentro de mi primeros cien días en el cargo”, ha declarado.

El Acuerdo de París, ha hecho saber, “desarrolló un marco sin precedentes para la acción global y evitar un calentamiento planetario potencialmente catastrófico”, además de que mandó la señal de que “casi 200 países decidieron trabajar juntos hacia un futuro de energías limpias”.

Biden ha reconocido que la salida de Estados Unidos del acuerdo “restó impulso” a la iniciativa y por ello “las naciones y las personas de todas partes del mundo del cambio climático”. “No nos hemos acercado a las valientes acciones que necesitábamos, y por eso hoy no tenemos tiempo que perder”, ha remarcado.

“Estados Unidos”, insistió, “fue esencial para negociar París e indispensable para la aplicación del acuerdo”. Ahora, “bajo la nueva administración, América volverá a trabajar con sus socios de todo el mundo para garantizar los objetivos del acuerdo por el bien de nuestras familias y de futuras generaciones”, ha concluido.