La subida de la tasa de contagios anticipa la llegada de una tercera ola

Aunque es ahora cuando empieza a apreciarse un tímido incremento de los contagios en la mayor parte de España, hay un dato que inquieta a los expertos desde mediados del pasado mes de noviembre y que podría anticipar la llegada de la temida tercera ola de la pandemia a nuestro país. Se trata de la llamada tasa de contagios del virus SARS-CoV-2 causante de la Covid-19 o, en lenguaje técnico, Número de Reproducción Básico Instantáneo (Rt). Cuando este valor supera la cifra de uno significa que cada contagiado infecta a más a su vez a más de una persona, lo que implica a su vez que la enfermedad se está propagando.

De momento, la tasa no alcanza ese dígito, pero ha vuelto a crecer, tras permanecer durante semanas estancada como consecuencia de las medidas de confinamiento en la mayor parte del país. Según los datos del Instituto de Salud Carlos III, el número de reproducción del virus llegó a estar disparado el 20 de octubre hasta la cifra de 1,26, lo que equivale a decir que cada contagiado transmitía el virus a esa misma cantidad de personas. A partir de este día, empezó a descender en la mayor parte de España, alcanzando su punto más bajo el 26 de noviembre, cuando la tasa se situó en 0,82. Desde esa fecha, la tendencia se ha invertido de nuevo hasta alcanzar el 0,89%, con fecha de 2 de diciembre. Este crecimiento explica la subida de la incidencia acumulada de casos de estos días y se produce en las fechas previas a las celebraciones navideñas, lo que hace prever a los expertos que esta peligrosa tendencia se mantendrá hasta al menos final de año si la población no guarda suficientes medidas de seguridad a lo largo de las fiestas o si no se adoptan medidas más drásticas de contención de la enfermedad por parte de las autoridades sanitarias.

Número de personas que infecta cada enfermo de COVID

El número de Reproducción ha ido alternando subidas y bajadas a lo largo de toda la pandemia desde que alcanzara su máximo en España el pasado 9 de marzo, cuando cada contagiado infectaba a 2,74 personas. Después, ha experimentado tres picos, aunque menos extremos. El 15 de mayo alcanzó la cifra de 1,23. El 10 de junio era de 1,47, y el pasado 20 de octubre la ya citada de 1,26. Aunque todavía no ha llegado a ninguna de esas tres cimas, la evolución no es halagüeña, ya que ha ido creciendo a medida que se iban levantando las restricciones. Según los datos del Instituto Carlos III, en estos momentos ya hay dos comunidades que superan la peligrosa barrera del 1: Canarias, que el 10 de noviembre registraba un 0,92 y que el 2 de diciembre alcanzó el 1,12, y Cantabria, que ha pasado del 0,71 del 23 de noviembre al 1,04 del 2 de diciembre. Otras autonomías se encuentran cerca de esa cifra: Aragón (0,92), Islas Baleares (0,94), Castilla-La Mancha (0,92), Cataluña (0,96), Galicia (0,9), Comunidad de Madrid (0,94), País Vasco (0,9) y Melilla (0,93).

La única región en la que se ha reducido la tasa de contagios de toda España es La Rioja. El 24 de noviembre, cada contagiado infectaba en dicho territorio a 0,83 personas, mientras que el 2 de diciembre lo hacía a 0,77 personas. El punto más bajo que ha alcanzado la tasa de contagios durante los más de nueve meses que llevamos de crisis se produjo el pasado de mayo por efecto del confinamiento severo. En aquella fecha cada infectado contagiaba «solo» a 0,59 personas. El Carlos III explica que el Rt es el número promedio de casos secundarios que cada sujeto infectado puede llegar a infectar en una etapa de tiempo, y cita que las estadísticas son estimaciones realizadas con los datos individualizados notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, resaltando que los resultados son provisionales y deben interpretarse con precaución porque se ofrece la información disponible en el momento de la extracción de datos.