El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), José María Lagarón, ha aconsejado a la población utilizar mascarilla en las reuniones familiares, como así lo recomienda también la Organización Mundial de la Salud (OMS), y hacerse un test rápido de antígenos antes de reunirse con el fin de “bajar los niveles” de incertidumbre ante un posible contagio.

“Debemos extremar las precauciones y no bajar la guardia con cada uno de los encuentros que tengamos y con cada invitado. Incluso en reuniones con un mismo grupo familiar de convivencia existe el peligro ya que no podemos asegurarnos que esa persona haya estado expuesta al entrar con otro grupo distinto”, ha dicho el experto.

No obstante, ha puntualizado que si se junta un grupo de convivencia que está controlado en cierta medida, la reunión sin mascarilla “no es problemática”, si bien ha insistido en la importancia de utilizar mascarilla de alta protección frente a aerosoles en todo tipo de reuniones familiares, sobre todo aquellas que ocurren en interiores que no se puedan ventilar o que no se ventilen.

“En el caso de grupos no convivientes es evidente que la protección con mascarilla es absolutamente necesaria, junto con la ventilación y la distancia. Lo más razonable es evitar la celebración fuera de grupos convivenciales por este año, ya que no es posible el riesgo cero. Especialmente si convivimos con mayores, debemos de extremar las precauciones e incluso hacerse test antes de esas reuniones convivenciales largas”, ha aseverado el investigador, para aconsejar a las personas de riesgo llevar siempre puesta la mascarilla.