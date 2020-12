Qué tiempo hará mañana, sábado, 19 de diciembre

Para mañana un nuevo frente atlántico atravesará la Península, con abundante nubosidad, lluvias y chubascos generalizados que se irán extendiendo de oeste a este. Podrán ser localmente persistentes en el entorno del oeste del sistema Central y Rías Bajas, donde no se descarta que ocasionalmente vayan acompañados de tormentas. Mucha precaución si sale de casa, aunque con este tiempo mejor no salir evitando así el virus. Las precipitaciones serán más débiles y dispersas cuanto más hacia el este, no esperándose o con baja probabilidad en el área mediterránea. En general, irán remitiendo por el oeste tras del paso del frente. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos, más abundantes en el norte de las islas de más relieve.

17/12 12:01 #AEMET #FMA nivel naranja por costeros para pasado mañana en Galicia . Imagen en vigor a las 12:01 (tabla actualizada haciendo CLIC EN LA IMAGEN), o visite https://t.co/5rmYvUEEpW https://t.co/S1FPvyRWb5 — AEMET (@AEMET_Esp) December 17, 2020

Probabilidad de algunas brumas y bancos de nieblas matinales en Mallorca y valles del sur y este peninsulares. La visibilidad será escasa por lo que tenga cuidado, sobre todo, en carretera.

La cota de nieve se situará en torno a los 1.600/1.800 metros en los sistemas montañosos.

Las temperaturas máximas tendrán un descenso en la mayor parte de la Península, excepto en zonas del norte del Mediterráneo y de la meseta Norte donde se esperan pocos cambios o un pequeño ascenso. En archipiélagos y Estrecho, pocos cambios. Las mínimas, en ascenso en general, excepto en el área mediterránea, donde se espera un descenso. Solo se esperan heladas débiles en zonas altas de los sistemas montañosos.

Vientos del sur o suroeste en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte en los litorales y zonas altas de Galicia y Cantábrico occidental, y en Pirineos occidentales. Poniente en el entorno de Alborán. Alisios en Canarias.