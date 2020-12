Sanidad cede y da los nombres del Comité de Expertos

Ocho meses después de, primero, negar su existencia y luego de emborricarse en no proporcionar los nombres, ayer el Ministerio de Sanidad cedió finalmente a las presiones periodísticas e hizo pública la composición del Comité de Expertos que lo asesora durante la pandemia y lidera el propio Fernando Simón. Solamente proporcionó 15 nombres, los que le instruyeron durante la desescalada hacia lo que se llamó la Nueva Normalidad, aunque el número total es mayor ya que a Illa le aconsejan al menos cinco expertos más de forma continuada.

Hizo falta la denuncia de un abogado ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que el ministro Salvador Illa se diera por aludido. Durante todos estos meses de pandemia su departamento ha apelado a ellos de forma genérica en numerosas ocasiones para justificar decisiones de gran calado para la población, incluyendo las restricciones a la movilidad.

Cuando se le solicitaba que fueran identificados dada la importancia de sus asesoramiento, tanto el ministro como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se negaban a darlos y tampoco mostraban documentación que avalase las decisiones que iban tomando y que incluyese la firma de catedráticos, máximos representantes de sociedades científicas o especialistas de reputado prestigio en su campo profesional.

Tal y como adelantó LA RAZÓN a comienzos de la crisis, el pasado 22 de marzo, y también el 13 de mayo, al menos 14 funcionarios o empleados especializados del Ministerio de Sanidad han participado en la elaboración de directrices de Salud Pública contra el coronavirus, bajo la tutela de directores generales cuyo nombramiento responde a criterios políticos, todos ellos muy próximos al PSOE.

Y el pasado día 3 este periódico ya publicó el nombre de los expertos. Sanidad no quiso hacer comentarios oficiales pero ya comenzó a alegar que no es que no quisiera dar sus nombres, es que debía pedirles permiso primero para evitar que sufrieran «presiones» y pudieran «trabajar en libertad».

El listado hecho público ayer se corresponde con los 14 trabajadores del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige Fernando Simón y un epidemiólogo externo. Son, además del propio Simón, María José Sierra, Berta Suárez, Pello Latasa, Carmen Varela, Pilar Soler, Elena Vanessa Martínez, Lucía García, Óscar Pérez, Susana Monge, Carmen Olmedo, Silvia Rivera, María C. Vázquez, Paloma González y Javier Segura.

Entre ellos destacan:

Pello Latasa. Es un joven investigador que en el año 2016 logró un premio de la Sociedad Española de Epidemiologia por una comunicación sobre la efectividad de la vacuna acelular frente a la tosferina en Madrid. Ha publicado artículos en anales de pediatría.

Susana Monge. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Hizo una tesis doctoral sobre las ciencias sanitarias y médicosociales y ha estado adscrita al Centro Nacional de Epidemiología. Su trabajo se ha centrado de forma principal en aspectos sociales y económicos en el contexto del VIH.

María José Sierra. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Sustituyó varias veces a Simón en las comparecencias diarias cuando el director del CCAES sufrió la infección por el SARS-CoV-2. Tiene una tesis sobre homocisteína, folato, vitamina B6 y B12 como factores de riesgo de la enfermedad cerebrovascular

Óscar Pérez Olaso. Adscrito al CCAES de Fernando Simón. Es técnico superior del Cuerpo de Médicos Titulares del Ministerio de Sanidad. Su nombre y apellidos coinciden con los de un médico que participó en el concurso de TVE «Saber y Ganar», en el que obtuvo 300 euros de premio. LA RAZÓN no ha podido confirmar si se trata de la misma persona.