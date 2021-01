La Covid deja 70.703 muertes de más en casi todo 2020

Pese al menor número de fallecidos por tráfico y gripe, la Covid-19 ha dejado un balance desolador. El Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III ha cifrado la sobremortalidad en España durante casi todo el año 2020 en 70.703 fallecimientos más de los esperados, una cifra similar al balance anual adelantado por LA RAZÓN a partir del las gráficas de MoMo: 67.633 muertes de más entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

En concreto, en el último informe el ISCIII analiza dos oleadas registradas entre el 10 de marzo al 9 de mayo y entre el 20 de julio y el 20 de diciembre. En la primera oleada, se registró un 66,9% de exceso de mortalidad al registrar 111.253 defunciones, es decir, 44.599 muertes de más.

Las personas mayores de 74 años fueron las más golpeadas: fallecieron 37.227 mayores de más en esta primera oleada. Es decir, un 77,9% de más. El siguiente mayor exceso de mortalidad se dio entre los que tenían entre 65 y 74 años: un 57,6% de más.

El segundo periodo analizado se extiende del 20 de julio al 20 de diciembre, en el que ese exceso se eleva a 26.104 decesos, un 16,6% de más. Y de nuevo, el mayor exceso de mortalidad por edad se dio entre los mayores de 74 años, al morir 21.076 personas más de las esperadas para este periodo.

Por género, las mujeres fueron las que concentraron el mayor exceso de mortalidad en ambos periodos: 71,8 y 20,5% de exceso, frente a los hombres, cuyas defunciones fueron un 67,1% superiores en la primera ola y un 18,7% en la segunda.

Es decir, unas cifras que en nada se parecen a las 50.837 personas fallecidas por la Covid-19 que el Ministerio de Sanidad notificó el pasado 31 de diciembre. Tampoco los datos del Ministerio cuadran con los del INE, que contabiliza 75.296 defunciones de más en 2020 respecto a 2019 según la información procedente de los certificados de defunción. De hecho, cabe recordar que hace unas semanas cuando el departamento de Salvador Illa informaba de 46.646 muertes por Covid desde que comenzó la pandemia, el INE contabilizó sólo entre enero y mayo 45.684 fallecidos por Covid o con sospecha de haber contraído la enfermedad según la clasificación de la OMS. El cambio de criterio para determinar los fallecimientos por Covid-19 explican en parte esta disparidad de cifras, pero no este baile de cifras que terminado 2020 continúa. Y es que el exceso de mortalidad lo dice todo. Máxime este año, que se han registrado menos muertes por tráfico y gripe y teniendo en cuenta que MoMO recogen los datos de 3.929 registros civiles que representan el 92% de la población española. Es decir, que esa cifra siempre sería menor a la real. No obstante, al no englobar las muertes de más y de menos que hubo fuera de estos dos periodos es probable que el exceso de mortalidad no supere por poco los 70.000.