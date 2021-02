Sanidad pondrá a sanitarios las vacunas de AstraZeneca que descarta para los mayores

España recibirá a partir del fin de semana las vacunas de AstraZeneca y según fuentes de Sanidad quedarán reservadas a la población joven, como ya han decidido muchos países europeos. Así, el Gobierno se alinea con Alemania, Italia, Suecia, Países Bajos, Polonia, Austria y Francia, que han decidido no administrar estos sueros a los mayores de 65 años. De momento, las primeras remesas de AstraZeneca serán inyectadas a los sanitarios que no son de primera línea y que, por tanto, no están incluídos en la primera fase, como así comunicó el Ministerio ayer por la noche.

No obstante, la Comisión de Salud Pública seguirá hoy debatiendo el uso de AstraZeneca en los grupos de edad, pero lo cierto es que es una decisión complicada. Eliminar de la ecuación los sueros de este laboratorio para un grupo de edad que representa el 20% de la población altera el calendario de inmunizaciones, por lo que la Comisión tendrá que revisar los grupos de vacunación propuestos en el plan inicial.

Ayer no hubo consenso entre los miembros del Comité, pero el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, avanzó que «se está tratando de tener un criterio común en la Unión Europea», y que dentro de la Comisión de Salud Pública «no hay fricciones, sino diferencias marginales» sobre este asunto. En todo caso, dijo, reservar AstraZeneca para los menores de 65 no alteraría en demasía el calendario. «Con las de Pfizer y las de Moderna, si se mantienen las entregas como están previstas y los incrementos prometidos, tendríamos capacidad para priorizarlas entre los mayores y cumplir con el objetivo de llegar al 80% de las personas que tienen más de 80 años vacunadas antes de abril».

Ni se sabe qué hacer con AstraZeneca ni tampoco se ha decidido cuáles serán los siguientes grupos en ser vacunados al completar la primera fase. La respuesta de Sanidad siempre es la misma. «Se está trabajando en ello». El problema es que hay colectivos vulnerables que necesitan saber, al menos, cuándo van a ser inmunizados para que no interfiera en sus tratamientos. Entre ellos, los pacientes oncológicos. De hecho, ayer, la AECC advirtió de que estos enfermos son «un colectivo muy de riesgo», por lo que deberían estar contemplados en el protocolo de vacunación «en primera línea». Como no está siendo el caso, exigen, al menos, tener agendada una fecha.

Que Sanidad no tiene aún, un mes después de las primeras inmunizaciones, un programa claro de vacunación contra la Covid, se refleja, además, en cómo se está procediendo en las distintas comunidades. Cada una tiene su propio programa y, la realidad, es que se vacuna a 17 velocidades y con distintas estrategias. Mientras que, por ejemplo, Andalucía, Aragón o Castilla la-Mancha no tiene sueros reservados, el País Vasco sigue sin fiarse y guarda algunos viales para asegurar las segundas dosis a las personas ya vacunadas por si no llegan nuevas remesas.

Sanidad privada, excluída

Las diferentes estrategias de los gobiernos regionales también se percibe en el trato que se otorga a la sanidad privada. Sus profesionales se quejan de trato discriminatorio en algunos territorios aunque también se encuentran en primera línea de lucha contra el virus. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, los viales empezaron a llegar el miércoles a los hospitales privados en muy pocas cantidades. De hecho, se ha vacunado antes a liberados sindicales que a los sanitarios de estos centros. En Tenerife solo se plantea la vacunación de los profesionales de la sanidad concertada y del resto cuando haya más vacunas. En el País Vasco, el departamento de Salud ha trasladado su intención de vacunar primero a los sanitarios de la pública contra el coronavirus, mientras que en Galicia se vacunará a todos los profesionales, aunque de manera más amplia hacia el colectivo público. Navarra, por su parte, es una de las pocas comunidades que cuentan con un plan de vacunación del coronavirus a toda la privada, aunque por el momento se encuentra paralizado. En La Rioja, el personal de la privada ya está vacunado, al igual que ocurre en Murcia y en Madrid.

Reservas agotadas

Las autonomías vuelven a agotar las reservas de vacunas tras los envíos de Moderna y Pfizer. En la última jornada se pusieron 100.564 dosis y les quedan 353.413 para para administrar de aquí a mediados de la semana que viene, cuando se espera que puedan llegar nuevas remesas de Pfizer. Al ritmo actual, esta cantidad daría para apenas cuatro días. Se han aplicado el 84,1% de las dosis que les han sido entregadas desde el inicio de la campaña.