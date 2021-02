Cinco de cada diez españoles califican la gestión de Illa en Sanidad como “mala” o “muy mala”

La perspectiva de los españoles con respecto a las vacunas está cambiando a medida que avanza la campaña de inmunización que se puso en marcha el pasado 27 de diciembre en toda Europa. Si hace unos meses eran muchas las voces escépticas, ahora existe mucho más interés por los sueros, Una encuesta realizada por Appinio, la plataforma global de investigación de mercados, revela que el 82% de los españoles estaría dispuesto a vacunarse en cuanto tenga la oportunidad. Esto supone un aumento en la intención de vacunación de un 20% con respecto a los resultados del mes de noviembre del pasado año. Por el contrario, sólo un 18% de la población española afirma que no se vacunará aún teniendo la oportunidad.

Appinio informa de que el 84% de la población de entre 55 y 65 años está dispuesto a vacunarse. Sin embargo, este porcentaje desciende hasta el 67% en los jóvenes de entre 16 y 24 años. Las diferencias no son sustanciales teniendo en cuenta a hombres y mujeres. En cuanto a las principales razones que llevarían a la población a no vacunarse frente al coronavirus cuando tuvieran la oportunidad, el 48% hace referencia a la preocupación por la seguridad de la vacuna, como pueden ser posibles efectos tardíos que se desconocen, seguido de un 28% que afirma no estar convencido de la efectividad de la vacuna.

En cuanto a la opinión que la sociedad tiene sobre la gestión de la crisis llevada a cabo por el anterior ministro de Sanidad, Salvador Illa, la encuesta revela que sólo un 26% de los sondeados la califica de “buena” o “muy buena”, mientras que un 49% la considera “mala” o “muy mala”.