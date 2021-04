Hasta tres millones de llamadas de los rastreadores covid de las Fuerzas Armadas

Los rastreadores de covid del Ejército han realizado más de tres millones de llamadas para el seguimiento de contagios de coronavirus en el marco de la misión Baluarte en la que las Fuerzas Armadas ya han llevado a cabo 14 movimientos aéreos para la distribución de vacunas. Son algunos de los datos destacados ayer durante la visita a la base aérea de Getafe (Madrid) de las ministras de Defensa, Margarita Robles, y de Sanidad, Carolina Darias, para agradecer a las Fuerzas Armadas su participación en el transporte de vacunas y en tareas de rastreo.

El jefe de turno del Centro de Operaciones Conjuntas para la misión Baluarte, el comandante Francisco Bernal, expuso a las titulares de Defensa y Sanidad el procedimiento de apoyo de transporte de las vacunas, así como los últimos datos de la operación.

El Ejército ha realizado cinco operaciones aéreas para la distribución de las vacunas, con 14 movimientos aéreos, y en el rastreo se ha estabilizado el número de personas a un promedio de 1.035 diarias, con un total de casi 3,4 llamadas de contactos y seguimientos. Además ha hecho un seguimiento a más de 13.000 viajeros para detectar las variantes brasileña y surafricana del virus, notificando al Ministerio de Sanidad casi 6.400 positivos.

En el área de desinfección ha realizado 1.376 actuaciones en el territorio nacional, la gran mayoría en la comunidad autónoma de Madrid (1.170).

En la visita al Ala 35 de la Base Aérea de Getafe, Robles y Darias han resaltado la estrecha colaboración que existe entre sus departamentos en la lucha contra el virus covid –actualmente trabajan conjuntamente en la reserva estratégica de vacunas– y han manifestado su reconocimiento y gratitud a los militares por «su disponibilidad máxima y absoluta y su total eficacia. «Saben que tienen a sus Fuerzas Armadas en primer lugar, en cualquier momento y con la máxima disposición para ayudar en todos los ámbitos, pero evidentemente más en la lucha contra el virus en esta campaña de vacunación, y como siempre con generosidad y humanidad», manifestó Robles. Y ha destacado que en el marco de esta campaña se han llevado a cabo cinco operaciones aéreas para llevar las dosis de inmunización a los territorios de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Por su parte la ministra de Sanidad ha manifestado que las Fuerzas Armadas «llevan la esperanza y también la inmediatez a aquellos puntos donde la logística en determinados momentos no puede llegar. Me siento tremendamente representada por todas las Fuerzas Armadas de este país», afirmó Darias, que ha resaltado también el papel de los rastreadores militares. «Gracias también por el apoyo que nos prestan en el rastreo, que es muy importante con carácter general, pero sobre todo en el seguimiento para controlar que no vengan otras variantes, como la sudafricana y brasileña», finalizó.