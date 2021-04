La curva se dispara: 10.375 nuevos contagiados y 149 fallecidos

La cuarta ola ya se deja notar con fuerza tras la Semana Santa. Sanidad ha comunicado hoy 10.379 nuevos contagios. 5.397 de los cuales con fecha de diagnóstico en el día previo. Por quinto día consecutivo, la incidencia acumulada a 14 días sube y se sitúa en los 182 casos por 100.000 habitantes. El parámetro que indica que la curva va a comezar a escalar ya de manera vertical es que la incidencia a 7 días, (91 casos por 100.000) ya supone la mitad de la acumulada a 14.

Según el semáforo de Sanidad, España se sitúa en riesgo alto, pero hay diferencias por comunidades. Hay cinco comunidades en riesgo extremo (cuando la incidencia a 14 días sobrepasa los 250): Melilla (494), Ceuta (465), Navarra (394), Madrid (324) y País Vasco (295). La única región sin alerta y en situación de nueva normalidad es la Comunidad Valenciana con 34 infectados por cada 100.000 habitantes.

Más allá de este fuerte repunte de contagios, lo que preocupa es que el pico de esta cuarta ola va a llegar co nlos hospitales ya muy tensionados, ya que tras la tercera ola no se consiguió bajar lo suficiente la ocupación. Los ingresos diarios ya superan a las altas (1.133 nuevos pacientes ingresaron frente a a las 1.060 añtas hospitalarias que se dieron ayer) y en las Unidades de Cuidados Intensivos hay 2.250 pacientes con Covid. La ocupación de estas unidades ya supera el 20% (concretamente es del 20,48%), de forma que su nivel de riesgo es alto. No obstante, hay tres en niveld e alerta máxima por saturación: Cataluna (39, 6%), Madrid (39,27%) y la Rioja (37%).

Aumentan también los fallecidos diarios, En el último balance, el Ministerio de Sanidad ha comunicado 149 muertes más al balance que asciende a 76.328 fallecidos por Covid desde que comenzó la pandemia en nuestro país.

Sanitarios infectados

Sanidad ha actualizado también la cifra de sanitarios que han contraído el virus desde el comienzo de la pandemia: 128.798. Esta cifra recoge los positivos desde el 5 de mayo de 2020 hasta este jueves, 8 de abril. Con inicio de síntomas en los últimos 14 días se han registrado 268 casos. En la última semana se han notificado 13 brotes en centros sociosanitarios.