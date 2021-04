Las comunidades tumban la propuesta de Sanidad para limitar los eventos multitudinarios

Los técnicos de las comunidades autónomas reunidos en la Comisión de Salud Pública no han aprobado el nuevo semáforo propuesto por Sanidad que indica cómo deben celebrarse los eventos multitudinarios. El borrador inicial proponía la suspensión de estos actos en aquellos territorios en máximo nivel de alerta. En aquellas regiones en riesgo alto recomendaba un aforo máximo del 50% en exterior y un 40% en interior; en las de riesgo medio, 75% de público en el exterior y el 50% en interior; y en los territorios en alerta 1, aforo máximo del 75% en zonas abiertas y del 60% en espacios cerrados.

No obstante y ante las reticencias del algunas autonomías, el Ministerio de Sanidad ha presentado un nuevo documento más suavizado, que daba más margen a las provincias en nivel de riesgo bajo o medio. Con el objetivo de que este semáforo pudiera aprobarse mañana en el pleno del Consejo Interterritorial, ha propuesto a las autonomías con incidencias bajas poder modular los aforos por encima de lo recomendado inicialmente. Pero ni con esas. Los técnicos de Salud Pública de las comunidades no lo han aprobado. Tan solo la Comunidad Valenciana y Baleares estaban dispuestas a darle luz verde, aunque con muchas reticencias, según fuentes sanitarias. No obstante, avisan que el ministerio capitaneado por Carolina Darias no se dará por vencido y que, con mucha probabilidad, presentará una nueva propuesta.

Según el ministerio, este nuevo semáforo pretendía unificar criterios para la celebración de macroeventos en función del nivel de alerta. Pero, ciertamente, tenía una clara intencionalidad política al ser diseñado en plena campaña electoral madrileña y justo cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció la celebración de un festejo taurino en las Ventas el próximo 2 de mayo. Como Madrid se encuentra en nivel de alerta 4, este acto no podría llevarse a cabo según el documento que quería aprobar Carolina Darias. Desde la Comunidad de Madrid avisaron que la celebración de este festejo taurino, para el que se aprobó un aforo máximo del 25%, se llevaría a cabo porque se había diseñado con los criterios fijados por Salud Pública en el documento “Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias” aprobado el 16 de septiembre de 2020.