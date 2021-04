Vacunas de Pfizer para bebés de más de seis meses

La vacuna contra la covid-19 de Pfizer/BioNTech estará disponible para todos los menores de más de seis meses desde el próximo otoño, adelantó ayer el semanario «Der Spiegel». Y dentro de unas pocas semanas se podrá administrar a los menores a partir de 12 años, «mucho antes de lo esperado», según el presidente de la alemana BioNTech, Ugur Sahin. «Las pruebas hasta ahora sobre tolerabilidad y eficacia son alentadoras», agregó Sahin, quien dijo a la publicación alemana que la disponibilidad de la vacuna para niños ha sido una prioridad para el laboratorio, que espera poder solicitar una autorización para administrarla a todos los de más de seis meses desde el próximo septiembre.

Sahin añadió que la empresa ya ha solicitado la autorización condicional en Estados Unidos sobre la base de los resultados obtenidos entre muestras de menores de entre 12 y 15 años y añadió que «en Europa estamos en las últimas fases antes de la solicitud».

El responsable de BioNTech precisó que el miércoles de la semana próxima se hará la solicitud correspondiente a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para la vacuna destinada a los menores de más de 12 años. Como el proceso de aprobación dura normalmente unas semanas el laboratorio cuenta con que se pueda administrar ya la vacuna a ese segmento de población desde comienzos de junio.

Para los menores de 12 años Sahin explicó a «Spiegel» que actualmente se está realizando un segundo estudio clínico «que ya está muy avanzado. Si todo va bien podríamos, tan pronto como se hayan valorado los datos, solicitar la autorización para una vacuna para todos los menores de cada segmento de edad en varios países», agregó Sahin, quien adelanta que los resultados ya disponibles permiten pensar en que el preparado será «efectivo al cien por cien».

Pero no todo son buenas perspectivas para esta farmacéutica. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) vigila de cerca 11 casos de coagulación sanguínea notificados tras la vacunación con Pfizer y dos con Moderna, aunque no hay señal de alarma de momento porque estas cifras son «extremadamente bajas y no generan preocupación», aseguró a Efe una fuente del regulador.

Cuando estos casos «se observan en el contexto de la exposición de las personas a las vacunas», la EMA no considera preocupantes estas señales ni ve la necesidad de iniciar una investigación a fondo como hizo con AstraZeneca y Janssen, cuando se activó lo que se conoce como «señal de seguridad» para determinar si existe un «posible vínculo» de las vacunas con el riesgo de desarrollar trombos con trombocitopenia tras la vacunación.

Poniendo estos datos en perspectiva, de las 60 millones de dosis de Comirnaty, el preparado de Pfizer/BioNtech, administradas en el Espacio Económico Europeo (EEE), formado por los 27 estados de la UE, junto a Islandia, Liechtenstein y Noruega, se han registrado esos 11 casos de trombosis con trombocitopenia coincidiendo con los días posteriores a la vacunación.