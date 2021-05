Cinco millones de personas ya están vacunadas con la pauta completa

España ha cumplido el segundo hito de la campaña de vacunación contra la Covid. Cinco millones de personas ya han completado la pauta con las dos dosis requeridas en el caso de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, o con una sola en el caso de Janssen, que, por ahora, es la única monodosis. Según el balance que el MInisterio de Sanidad ha publicado hoy, un total de 5.098.903 personas están vacunados con la pauta completa, lo que supone e 10.7% de la población.

La vacunación se ha completado en las residencias (el 92% de los usuarios tiene las dosis requeridas) y está próxima a finalizar en los mayores de 80 años: solo queda el 12%.

Cuando arrancó el proceso, a finales de diciembre, Sanidad priorizó a los mayores que viven en estos centros y al personal sanitario y sociosanitario de primera línea. No obstante, es imposible saber cuál es la cobertura de vacunación en estos colectivos profesionales, porque Sanidad solo aporta información en base a grupos de edad. En el de los septuagenarios, el ritmo experimentó un importante acelerón con la llegada de los viales de Janssen. A los mayores de entre 70 a 79 se les llamó la “generación sándwich” porque veían que, por un lado, se vacunaba con ARN mensajero (Pfizer y Moderna) a los mayores de 80 y, que paralelamente, se empezaba a usar AstraZeneca en los de 60. Y a ellos se les saltaba. La razón es que AstraZeneca, tras la confirmación del vínculo con los casos aislados de trombos, se reservó para un colectivo muy limitado: personas de entre 60 y 69 años. Por eso, cuando llegó Janssen, Sanidad decidió priorizar su uso septuagenarios. No obstante, el ritmo en este grupo es algo más lento. Solo el 14% ya ha completado la pauta. Hay que recordar que, junto a ellos, se está vacunando a las personas de muy alto riesgo, como trasplantados, pacientes oncológicos, seropositivos, personas con síndrome de Down, etc.

En el siguiente escalón, personas de 60 a 69 años, se usa la vacuna de AstraZeneca desde principios de abril. Algo más de la mitad ha recibido la primera dosis y el 6% la segunda. Tras esta generación, el proceso queda atascado. Hasta que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) no confirmó su relación con los eventos trombóticos, en España el fármaco de Oxford se usaba, primero en trabajadores esenciales menores de 55 y después se amplió a toda persona menor de 60. Después se suspendió su uso por debajo de los 60. Por eso, alrededor de 2 millones de personas se han quedado con una sola dosis a la espera de que el Ministerio decida si administrarles la segunda, dejarles con una sola, o completar la pauta con Pfizer. Solo el 6,3% del grupo de 50-59 ha completado la pauta de vacunación; el 4,8% en el grupo de 25 a 49; y el 2,3% en el de 18 a 24.

Los siguientes objteivos marcados en el calendarios por el Gobierno de Pedro Sánchez son: llegar a los 10 millones de vacunados con pauta completa la primera semana de junio y a los 25 la semana del 19 de julio.