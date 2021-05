Las familias reclaman al Gobierno “medidas urgentes” de apoyo para hacer frente a la crisis derivada de la covid

Familias españolas han reclamado al Gobierno medidas urgentes de apoyo para poder hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia del coronavirus, con motivo del Día Internacional de las Familias, que se celebra este sábado 15. En este sentido, la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) reclama políticas de apoyo al empleo “con enfoque de género”, teniendo en cuenta que “el desempleo femenino crece más del doble que entre los hombres y que las mujeres están expuestas a una mayor precariedad laboral. Las familias necesitan soluciones de forma urgente para poder salir adelante, con medidas de fomento del empleo, de apoyo a la vivienda, ampliación de la cobertura del Ingreso Mínimo Vital y medidas eficaces contra la pobreza energética. El Gobierno debe actuar con celeridad porque las familias no pueden esperar más”, señala la presidenta de UNAF, Ascensión Iglesias. Asimismo, pide que se desarrollen medidas para poner en marcha la Garantía Infantil Europea y romper el ciclo de la pobreza infantil y la exclusión social. “Los niños y niñas que se encuentran en situaciones de pobreza y vulnerabilidad lo están porque lo están sus familias”, subraya.

Por otro lado, UNAF confía en que la Ley de Diversidad Familiar garantice de forma efectiva una mayor protección a las diferentes estructuras familiares a través de medidas, prestaciones y servicios, contemplando los factores y necesidades específicos de cada tipología. Además, urge a implementar medidas de conciliación y corresponsabilidad. “La pandemia ha puesto en evidencia las deficiencias de un sistema que no permite el equilibrio entre la vida familiar, laboral y personal”, ha afirmado la presidenta de UNAF.

En este sentido, la Fundación Másfamilia ha puesto en marcha la campaña #Familiasefr con el objetivo de reivindicar la necesidad de la conciliación como “una de las palancas más efectiva para el bienestar de las familias”.

La última edición del Barómetro de la Conciliación elaborado por esta fundación, en colaboración con Cepsa, muestra cómo a pesar de que el estado de la conciliación en España ha experimentado una mejora de 5 puntos, “el indicador de la familia, al igual que los de natalidad y demografía, ha disminuido respecto a la edición anterior”.

Por otro lado, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) que representa a más de 1.500 familias acogedoras, ha pedido al Gobierno, con motivo de este día internaciona, que priorice el acogimiento familiar sobre el residencial, de forma que los más de 23.000 niños, niñas y adolescentes que crecen actualmente en residencias, puedan ejercer su derecho a vivir dentro de una familia. Según ASEAF, desde la reforma de la ley de 2015 que elevó el acogimiento familiar a requerimiento legal, los menores que crecen en residencias en España han aumentado en un 70%, hasta alcanzar los 23.209 en 2019, mientras que los que viven con una familia acogedora han disminuido en un 4%, situándose en 19.320.

Esta petición está en línea con la recomendación que viene realizando desde hace 20 años el Defensor del Pueblo en sus informes anuales. También desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité de los Derechos del Niño mostró en 2018 su preocupación por el elevado número de niños en atención residencial. En esta misma línea, Aldeas Infantiles SOS ha expresado su reconocimiento a la “imprescindible” labor social que realizan las familias acogedoras y reclama para ellas el apoyo y los recursos necesarios para que puedan llevar a cabo su labor. La organización subraya que el acogimiento familiar tiene carácter temporal y que su función nunca pasa por suplantar a la familia de origen, sino por apoyar y facilitar la reintegración del niño con la misma.

Por su parte, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha pedido al Gobierno, con motivo de este día, que “no castigue” a miles de familias con hijos que se sienten “en tierra de nadie” al ser “penalizadas por las políticas u olvidadas porque no se han tenido en cuenta sus circunstancias. El Gobierno no tiene en cuenta las necesidades de miles de familias que están en territorio de nadie, pasan grandes dificultades, pero no llegan a ninguna ayuda; son familias castigadas por la crisis y, a veces por las propias políticas que las penalizan, o también olvidadas porque no se han tenido en cuenta sus circunstancias y necesidades especiales, como hemos visto en los ERTE o en el Ingreso Mínimo Vital, que no han sido proporcionales al número de menores a cargo”, explica el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo.

La FEFN subraya que “las familias numerosas son una pieza muy importante para el funcionamiento de la sociedad; un motor de desarrollo económico y social, por su alto nivel de consumo, y porque son las únicas capaces de frenar el envejecimiento de la población”.

También son críticos con el Gobierno desde el Foro Español de Familia que ha lanzado la campaña #FUERADEMICASA, con motivo del Día Internacional de la Familia, para pedir al Gobierno que “deje de atacar la libertad de los padres y de entrometerse en la educación de los hijos. No te metas en mi casa, no te metas en mi cama, no te metas en su educación”, dicen los carteles que aparecen en el vídeo lanzado por la entidad con motivo de este día. El Foro de la Familia ha acusado al Ejecutivo de “intromisión en la esfera íntima de las familias, vulnerando la libertad de los padres para educar a sus hijos como mejor consideren”.