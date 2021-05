Más del 80% de los afectados de covid en la primera ola pasaron la infección en casa

Salud

Los efectos de la primera ola de la pandemia han sido analizados desde muy distintas perspectivas, hasta conformar una foto bastante precisa de cómo la vivieron en España diferentes colectivos. Sin embargo, hay un perfil de afectado por la infección del que no se ha hablado mucho, y es el de que aquellas personas que pasaron la infección en su casa, como pudieron, teniendo que sobrellevar los síntomas de la infección a la vez que protegían a sus convivientes y lidiaban con la angustia y la ansiedad de no saber como iban a evolucionar. Ahora, un equipo del Instituto de Salud Carlos III, con la colaboración de la Universidad de Murcia, ha revelado los resultados de una investigación realizada con 3.400 personas con una media de edad de casi 50 años (el 49,6%), que sufrieron la covid durante la primera ola de la pandemia. Entre las principales conclusiones, destaca que el 84% de los consultados pasaron la infección en su domicilio y que el contagio fue significativamente más prevalente entre las personas casadas y que realizaban su trabajo fuera de casa.

El trabajo, que ha sido publicado en la revista científica British Medical Journal Open, buscaba entender, sobre todo, cómo manejaron la covid las personas afectadas en la primera ola y analizar las diferencias en sus conocimientos, sus actitudes y sus prácticas preventivas en comparación con la población no infectada. De este modo, observaron cómo los pacientes covid mostraron mejores actitudes y conocimientos sobre los síntomas y la transmisión de la enfermedad (por ejemplo, respecto al uso de mascarilla y la higiene de manos) que los que no la tuvieron, aunque ello no hizo que les costara menos cumplir con las condiciones recomendadas de autoaislamiento domiciliario. También se muestra la pravelencia de síntomas depresivos en los afectados, que no mejoraron cuando superaron la enfermedad, incluso fueron a peor.

Otro aspecto importante que han destacado los investigadores es que la pandemia tuvo un impacto importante en la dependencia de la atención en pacientes no hospitalizados, que en su mayoría dependían de sus familias para la atención. Por ello, destacan como conclusión que es necesario reforzar los servicios sociales y de salud y estar preparados para atender las necesidades de atención de las poblaciones durante las diferentes oleadas o en futuras epidemias.