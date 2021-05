Sanidad desata la ira médica por otra afrenta a los MIR

Regresan las guerras médicas. Centenares de «batas blancas» procedentes de toda España volverán hoy a la carga contra el Ministerio de Sanidad. Se concentrarán frente a las puertas de este departamento en Madrid como protesta por la resolución que obligará a los Médicos Internos Residentes (MIR) a elegir de forma telemática el 17 de junio la plaza en la que empezarán a realizar su formación como especialistas desde el 29 y 30 de dicho mes.

Se trata de un sistema que «transmite una sensación de injusticia e inequidad» a los jóvenes titulados, según señala a LA RAZÓN el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, Tomás Cobo. Esta organización se sumará a la protesta convocada por la mayoritaria Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), al igual que otros colectivos integrados en el Foro de la Profesión Médica, como los decanos o los propios estudiantes de Medicina.

Cobo no carga especialmente contra el director general de Ordenación Profesional del que ha emanado la resolución, Vicenç Martínez, un cirujano pediátrico con experiencia gestora que recaló en el Ministerio de Sanidad en sustitución Rodrigo Gutiérrez, al que otra protesta similar seguida de una huelga le costó el puesto el año pasado. «Es una persona razonable con la que se puede dialogar», pero el engranaje de Sanidad dificulta que se ponga en marcha una solución, apunta este anestesiólogo, que en la anterior protesta era vicepresidente del Consejo General.

A diferencia del pasado año, la adjudicación del puesto en el que realizarán la formación los MIR no se hará de forma escalonada ni habrá una parte presencial, sino que se concentrará en una jornada y se hará de manera telemática. El nuevo proceso de adjudicación de plazas se basa en un modelo en el que los aspirantes deben presentar sus solicitudes de forma telemática, por tramos de fechas asignadas en función de las distintas titulaciones. Los aspirantes deben ordenar en un listado telemático todas las plazas disponibles según sus preferencias, que –solo en el caso de los MIR son unas 8.000–, y éstas se irán asignando por número de orden en un solo día, con la publicación posterior de una relación de las plazas adjudicadas y sin que tengan alternativa para cambiar las opciones, según las plazas realmente disponibles.

«Esto puede provocar que un médico que quiere por ejemplo formarse como especialista en Medicina de Familia en Cuenca termine acabando en otorrinolaringología en Cádiz», denuncia a modo de ejemplo Tomás Toranzo, presidente de la CESM, organización muy crítica con Sanidad durante toda la pandemia. «Lo que han hecho no tiene ninguna justificación; demuestra que el Ministerio está noqueado y no tiene capacidad de reacción, y que entiende que rectificar es una derrota», asegura este médico. Toranzo denuncia además que habrá médicos que no ocuparán la plaza que les sea asignada, con lo que quedará vacante en un momento de gran carestía de profesionales y de cansancio después meses de pandemia. La CESM ha presentando un recurso de alzada y ha instado medidas cautelarísimas con el fin de que se paralice el proceso.