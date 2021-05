La importancia del interiorismo después del coronavirus

Una de las consecuencias del coronavirus y, por tanto, al confinamiento, es que las paredes de nuestras casas se nos caían cada vez más encima de ahí que hayan surgido fenómenos aparejados como el teletrabajo desde el pueblo o la época dorada de la rehabilitación y el urbanismo. La pandemia, sin embargo, sigue ahí fuera y poco sospechamos todavía cuánto pueden cambiar nuestra vidas y, por extensión, nuestros hogares. En este contexto, la revista «Interiores», de Prisma Publicaciones, y EsDesign (la Escuela Superior de Diseño de Barcelona) organizaron ayer la jornada Planeta Deco para dar respuesta, precisamente, a estos interrogantes.

Tal y como explican los organizadores, «todas estas cuestiones han hecho que revalorizaremos la casa, la confortabilidad y la belleza». En este contexto, la presentación corrió a cargo del teniente de alcalde de Cultura de l’Hospitalet, David Quirós; del director de EsDesign, Carlos P. Hornstein, y de la presidenta de Prisma Publicaciones, Laura Falcó.

Tras ellos, la ponencia inaugural corrió a cargo de Raúl Martins, arquitecto interiorista, que habló de nuevas tendencias post covid, como la vuelta a lo básico. A su juicio, las casas se han vuelto más polifuncionales. «No es que no lo fueran, pero no nos lo planteábamos, como hacer deporte o dar clases. Hemos descubierto un rincón para cada cosa». No en vano, quien más, quien menos, se ha preguntado sobre lo que realmente necesita para vivir. «Hemos tomado conciencia de nuestros hogares. Si es un piso más grande, más luz o más en contacto con la naturaleza». O el resurgir del maximalismo, de una tendencia de formas más agresivas, más sinuosos y colores más brillantes. Martins quiso poner en valor el papel de los interioristas, que radica en el poner orden y distinción para que el «acumular cosas» que algunos están viviendo no se nos vaya de las manos

La jornada también contó con varias mesas redondas que versaron sobre los valores del cambio o cómo decorar las estancias esenciales de la casa o la conferencia de la interiorista Adriana Nicuau sobre el poder del color.