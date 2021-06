La Clínica Recal pone su énfasis en el apoyo familiar en tratamientos de las adicciones

La adicción es una enfermedad que no solo afecta al que la padece, sino que impacta sobre la familia, que sufre y en ocasiones no sabe cómo actuar. Pasa mucho tiempo negando o minimizando el problema, hasta que no les queda más remedio que hacerle frente. La adicción de un miembro de la familia es como el «elefante rosa» en el medio de la habitación. Está ahí, pero todos intentan hacer como que no lo ven.

En la Clínica Recal prestan mucha importancia al apoyo a los familiares, y no solo de los pacientes que están en tratamiento sino a toda aquella que venga buscando apoyo.

Al respecto, Patricia López Ewert, fundadora y coordinadora de estos grupos para familiares en la Clínica Recal, comenta que «nos dimos cuenta de que si los familiares no se implicaban en el tratamiento de los pacientes y desarrollaban herramientas para su desarrollo personal, todo volvería a ser lo mismo una vez que terminase el tratamiento. Comenzamos a trabajar hace más de 10 años con los familiares de nuestros pacientes y con el tiempo comenzaron a venir otras familias buscando ayuda».

Aclara Patricia que suelen recibir alrededor de 100 llamadas al mes en la Clínica Recal solicitando información o ayuda, donde la mayor parte son de familiares. En esta era de la covid esta realidad no ha cambiado. Muchos grupos deben hacerse online debido a las restricciones, pero el apoyo a las familias se mantiene. En 2019 publicaron los resultados de un estudio científico que determinó el papel que juega el apoyo a familiares sobre la adherencia al tratamiento de más de 200 pacientes que han pasado por el centro. Los resultados revelaron que mientras mayor era la asistencia de los familiares a estos grupos, mayor era la probabilidad de que el paciente terminase su tratamiento con éxito. Por supuesto, el resultado del tratamiento no depende de que el familiar asista a los grupos. Pero el efecto que tienen los grupos de apoyo a familiares sobre el resultado del tratamiento equivale al del «aleteo de las alas de una mariposa que se puede sentir al otro lado del mundo».

El equipo terapéutico ha constatado que en la mayoría de los casos es la familia la que da el primer paso. Son ellos los que sientan las bases para la persona que sufra la enfermedad de la adicción se decida a entrar en tratamiento en la Clínica Recal.