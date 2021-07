“¿Cuántos homosexuales eres capaz de matar?”, el vídeo homófobo que enfurece a las redes

Una charla entre amigos en la popular plataforma de directos Twitch parece algo inofensivo. De hecho, se ha convertido en una forma de entretenimiento para muchos jóvenes que pasan las tardes de verano viendo a sus ídolos jugar a videojuegos, hacer entrevistas o responder a las preguntas de sus seguidores. Sin embargo, en una de las cientos de miles de transmisiones de la plataforma ha ocurrido un suceso lamentable que ha enfurecido a las redes sociales.

Un joven llamado Julbit ha denunciado en redes sociales un vídeo homófobo en el que cuatro amigos donostiarras hablan sobre agredir a homosexuales. En el vídeo, transmitido en directo en Twitch, uno de los chicos le pregunta a otro: “¿Cuántos homosexuales crees que te bajas?”. “¿Qué es bajarse?”, le responde. “Matarlos”. Lejos de escandalizarse por la propuesta, los cuatro colegas prosiguen con la charla entre risas y debaten sobre sus capacidades a la hora de apalear a otras personas por su orientación sexual.

El chico que lanzó la pregunta, continúa explicando las condiciones para evaluar a cuantas personas puede matar a golpes. “Sin nada. Completamente desnudo. Cogen y te ponen homosexuales tipo Julbit”, explica el joven.

El vídeo llegó al chico que ponen como ejemplo, quien lo ha denunciado a través de una publicación en Twitter. “Hoy un amigo me ha enseñado un video de Twitch en el cual unos chicos que conozco desde hace años (siempre han sido unos putos homofobos) hablaban sobre cuántos maricones de mi ciudad (Donosti) tumbaban a hostias, poniéndome a mí, Julbit como ejemplo (repiten mi nombre todo el rato)”, ha explicado el chico en Twitter.

Hoy un amigo me a enseñado un video de twich en el cual unos chicos que conozco desde hace años (siempre han sido unos putos homofobos ) hablaban sobre cuantos maricones de mi ciudad (Donosti) tumbaban a ostias poniendome a mi, Julbit como ejemplo (repiten mi nombre todo el rato) pic.twitter.com/rhwTjtpc4u — @JULBIT (@NinfaDelBosque6) June 28, 2021

Pero el vídeo no se queda en la pregunta. Los jóvenes van respondiendo, uno a uno, a cuántos homosexuales serían capaces de matar a golpes. “Yo, uno”; “yo, uno o dos, creo”; “yo me quedo en dos”, dicen como quien se pide una cerveza en un bar. El cuarto, ya profundiza en si ha practicado algún deporte de combate, como boxeo o kick boxing, y sobre la resistencia que tendría a los golpes. “Mínimo cinco”, le responde uno de sus amigos. “Tú imagínate metiéndole un puñetazo a Julbit”, le dice otro.

Solo se puede acceder al fragmento de vídeo que ha publicado Julbit en su cuenta de Twitter, ya que Twitch ha cerrado el canal en el que se produjo la transmisión. “Siempre me he tomado a risas sus comentarios, pero no voy a tolerar que una panda de energúmenos se partan el culo hablando sobre pegar a maricones”, ha comentado el chico en su cuenta personal.

Esto no tiene NI PUTA GRACIA y espero que os deis cuenta del asco que dais. Ahora no me vengais llorando sorry💋💋💋 — @JULBIT (@NinfaDelBosque6) June 28, 2021

Los usuarios de Twitter se han volcado con el joven que ha denunciado la situación y le han mandado mensajes de ánimo. Julbit ha querido agradecer el apoyo durante estos días y ha explicado que no quiere que la identidad de los protagonistas del vídeo salga a la luz para “no rebajarse a su nivel”.