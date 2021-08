Riesgo de parto muy prematuro al coger la covid en la gestación

El debate sobre si es conveniente o no para las embarazadas recibir la vacuna contra la covid debe quedar completamente zanjado tras los últimos estudios conocidos. La Universidad de California-San Francisco ha hecho público un dato concluyente: las mujeres que contraen la covid-19 durante la gestación se enfrentan a un mayor riesgo de tener un parto muy prematuro, que se produce con menos de 32 semanas de gestación. Hasta un 60% más de posibilidades. En el caso de mujeres que, además de covid, sufrían hipertensión, diabetes y/u obesidad, el riesgo de parto prematuro aumentaba un 160%. El trabajo, que se ha publicado en «The Lancet Regional Health-Americas», y recoge Ep, resalta la necesidad en las gestantes de vacunarse.

En España, el aumento de la incidencia de covid-19 en embarazadas durante la quinta ola provocó que la Comisión de Salud Pública y la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas lanzaran un mensaje unitario sobre que las mujeres embarazadas lleguen completamente vacunadas a finales del segundo trimestre y tercer trimestre del embarazo con vacunas de ARNm (Pfizer o Moderna).

Pero el problema se ha hecho más acuciante: una gestante fallecida en Murcia, dos en la UCI en Valencia, más de 500 ingresadas en Cataluña desde enero y otras dos en cuidados intensivos en el País Vasco muestra en las últimas semanas un número de gestantes ingresadas claramente mayor al de las olas precedentes.

Santiago Lizarraga, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, explica que el número de afectadas ha sido mayor en la ola joven porque la variante Delta, la predominante en esta ola, es mucho más contagiosa que las anteriores y porque muchas embarazadas aún no habían accedido a la vacuna cuando repuntaron los contagios. «Al empezar la vacunación por las personas de más edad, el sustrato donde estaban las embarazadas se quedó sin vacunar. Ahora estamos viendo las consecuencias», señaló a Efe. Admite el doctor Lizarraga que es habitual la resistencia a vacunarse durante el embarazo. Con el coronavirus, además, existía el temor de no tener información suficiente.

Pero la evidencia ha demostrado que, además de riesgo de parto muy prematuro, las mujeres embarazadas tienen más riesgo de padecer covid grave, lo que supone una mayor probabilidad de requerir un ingreso en UCI con ventilación mecánica.

Las gestantes que no están vacunadas pueden tener más riesgo de sufrir resultados adversos relacionados con el embarazo, como tener un parto pretérmino, que es aquel que se produce antes de tiempo.

El Ministerio de Sanidad ha entablado reuniones con sociedades de ginecología y matronas para incidir en la importancia de la inmunización en gestantes. Y hospitales como el Gregorio Marañón, en Madrid, empezaron la pasada semana a vacunar a todas las embarazadas que asisten allí a consulta. «La sensibilidad para la vacunación de las gestantes ha aumentado por las campañas de concienciación y por medidas proactivas», explica el doctor Lizarraga, que tiene claro que «hoy en día sabemos que son muy superiores los beneficios de la vacunación frente a los posibles efectos secundarios y, por tanto, se debe insistir en la vacunación».

También Itziar García, adjunta del Servicio de Obstetricia del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, explica que cada vez detecta a más mujeres que preguntan por la vacuna. «Pacientes que hace un mes estaban en el ‘no’ ahora se plantean vacunarse. Hay mucha más concienciación por parte de las mujeres y de los propios profesionales», señala.

Decisión personal

Pero no todas las voces lo ven del mismo modo. «Hay que individualizar. En el primer trimestre del embarazo el feto es más sensible y hay que cuidarlo más», explica Itziar García, cuyo hospital, el Vall d’Hebron, participa en un ensayo de Pfizer sobre la efectividad de la vacuna en embarazadas. «Sabemos que la covid en el embarazo es más grave y que la vacuna en la población general ayuda a atenuar la infección. ¿Qué es lo que no sabemos? Qué pasa en el embarazo. Entonces, la decisión debe ser de la paciente dentro de su autonomía. Hay que ver riesgos, si tiene patologías y las semanas de embarazo».

Por su parte, el jefe de Departamento de Ginecología del Gregorio Marañón sostiene que «hoy en día no hay datos que excluyan ninguna de las etapas de la gestación» y que «la recomendación más fuerte es que cumplimente la vacunación durante el segundo trimestre del embarazo».

Además, una investigación española muestra que la leche materna de mujeres vacunadas con la vacuna de Pfizer contiene anticuerpos específicos anti-SARS-CoV-2.