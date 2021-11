La Comisión de Vacunas de Alemania recomienda ampliar las terceras dosis a mayores de 18 años

La Comisión Permanente de Vacunación (Stiko) de Alemania ha recomendado hoy la dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid a todos los mayores de 18 años, pasados seis meses de la segunda dosis. Hasta ahora, la Stiko solo recomendaba el tercer pinchazo a los mayores de 70 años, personas con inmunidad reducida y personal sanitario, aunque estaba previsto que se ampliase la sugerencia al resto de la población.

El jefe de la Comisión, Thomas Mertens, adelantó el pasado martes en declaraciones a la cadena pública ZDF que esta podía ser la decisión que tomara el organismo, aunque aún debe ser refrendada por los grupos de trabajo regionales. La nueva recomendación de la Stiko está en sintonía con el punto de vista del ministro de Sanidad en funciones, Jens Spahn, que lleva semanas llamando a la población a pedir cita para recibir una tercera dosis.

La Asociación de Médicos de Cabecera, por el contrario, insiste en que es necesario respetar el orden de prioridad para que los más vulnerables tengan acceso a la dosis de refuerzo e incide en que para las personas jóvenes obtenerla no es urgente.

El avance de la sexta ola en Alemania

Hace tan solo unos días la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertaba de que la pandemia de coronavirus puede causar en Europa medio millón de muertos más hasta principios de febrero, en un momento en el que el continente registra un alarmante aumento de los contagios.

En Alemania, la nueva ola se atribuye especialmente a la débil tasa de vacunación, con un 70,1% de población que ha recibido al menos una dosis y solo un 67,5% con la pauta completa, según los datos que ofrece el Instituto Robert Koch (RKI).

Así, estados especialmente afectados, como Sajonia, Baviera o recientemente Berlín, han introducido nuevas restricciones para las personas no vacunadas. Por ejemplo, en la capital los no vacunados no podrán acceder a restaurantes sin terraza, bares, gimnasios o peluquerías, ni siquiera si presentan un test negativo

Entretanto, el estado federado de Sajonia (este) ha adelantado que impondrá duras medidas para “romper la ola” en esta región, que cuenta con la incidencia más alta de Alemania, así como con la tasa de vacunación más reducida (57,6 %). La incidencia acumulada a siete días en Sajonia asciende a 761,4 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes; le siguen a una cierta distancia los estados federados de Baviera (609,5), en el sur, y Turingia (565), en el este.

El primer ministro sajón Michael Kretschmer ha defendido hoy frente al parlamento regional el cierre de bares y discotecas y la prohibición total de grandes eventos, durante dos o tres semanas, aunque los detalles no serán anunciados de forma oficial hasta mañana