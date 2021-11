Primera Feria Virtual de Empleabilidad de Universia en España y Portugal

Universia, con el apoyo de Banco Santander, estrenará el próximo 1 de diciembre su primera Feria Virtual de Empleabilidad para España y Portugal. El objetivo es crear un innovador espacio de conexión entre jóvenes, empresas e instituciones académicas para conectar de forma directa el talento con la búsqueda de profesionales de las entidades participantes.

La feria virtual, que estará alojada en la plataforma Taalentfy, atiende a la creciente demanda del uso de entornos virtuales en el mercado laboral.

La inmediatez en el consumo de la información, la adaptación al cambio y la necesidad de fortalecer la marca personal y profesional son algunas de las tendencias más marcadas en esta nueva realidad. Y con esta iniciativa, Universia se adapta a las necesidades de las empresas, las instituciones y los jóvenes.

El evento, de dos días de duración, ya cuenta con la participación de empresas e instituciones como Banco Santander, NTT Data, Fundación Universia, Acciona, UNIR, Deloitte o Iberdrola, entre otras. Estudiantes, graduados, reclutadores y profesionales de los servicios de carreras profesionales de las instituciones participantes presentarán oportunidades de empleo, prácticas profesionales y formación para mejorar su empleabilidad, todo ello con interacciones en tiempo real.

Tras su registro, los jóvenes podrán postular a las distintas ofertas, generar su perfil competencial y entender las opciones existentes para formarse y mejorar su empleabilidad. Los estudiantes y licenciados de España y Portugal podrán inscribirse en cientos de oportunidades de empleo, charlar con los reclutadores en directo en la esfera virtual y participar en entrevistas de vídeo (one to one).

Las empresas participantes organizarán seminarios web para acercar a los posibles candidatos a su realidad laboral, para de este modo conocer las necesidades y valores de las compañías y escuchen a las personas que trabajan en ellas.

Acerca de Universia

Universia, fundada en el año 2000, es la mayor red colaborativa de universidades del mundo, formada por 800 universidades de 20 países, a quienes apoya en sus procesos de transformación digital mediante múltiples proyectos. Cuenta con el apoyo de Banco Santander a través de Santander Universidades.

Universia.net es una plataforma abierta y responsable de servicios no financieros, que acompaña a los usuarios en su camino hacia la empleabilidad, proporcionándoles orientación en las diferentes etapas del talento (pre-universitario, universitario, post universitario) con especial foco en la formación continua y el up/reskilling. Adicionalmente Universia conecta oferta y demanda de empleo a través del portal Jobs.Universia.net.