Estos son los países en los que más alcohol se consume. ¿En qué puesto está España?

La Encuesta Global sobre Drogas preguntó a 32.000 personas de 22 países diferentes, sobre sus hábitos relacionados con el alcohol, entre el mes de diciembre de 2020 y marzo de 2021. El objetivo del sondeo era conocer qué relación tienen en cada país con las diferentes drogas.

Podemos sacar algunas conclusiones interesantes de este estudio: por ejemplo, si bien España no ocupa ningún lugar en el podio de este estudio... no nos quedamos demasiado atrás en alguna categoría, como en la de arrepentirse de las decisiones que se toman bajo los efectos del alcohol.

El primer puesto en número de borracheras per cápita, de acuerdo con la Encuesta Global sobre Drogas, es Australia, donde sus ciudadanos dicen haberse emborrachado 26,7 días al año. Le siguen de lejos Dinamarca y Finlandia, con 23,8 borracheras al año. Los ciudadanos de Estados Unidos -por su parte- aseguran haberse emborrachado una media de 23,1 días al año y los de Reino Unido, 22.5 días. En el caso de los españoles, ocupamos la decimonovena posición de la lista, con 10,8 días de borrachera al año.

Pero si hablamos de qué país ha bebido más días al año, Francia es la primera en la clasificación con 132 días al año, según Global Drug Survey. Y es que, una cosa es beber... y otra muy distinta es llegar hasta el extremo de emborracharse.

España se quedaría muy atrás en esta clasificación. De hecho, se queda por detrás de la media mundial, ya que -según este estudio- los españoles consumen alcohol solo 101 días al año. Esto choca con las investigaciones de Eurostat, que asegura que España es el segundo país de la Unión Europea en lo que a consumo de alcohol se refiere, solo por detrás de Portugal y por encima de Francia.

Lo que sí que corroboran ambos estudios es el cambio cultural en la relación con el alcohol de los diversos países. Los países mediterráneos, como los españoles, los franceses o los italianos, aunque consumimos mucho más alcohol que el resto de países, lo hacemos de una forma mucho más “elegante”... sin caer en la borrachera.

Eso sí, no todas las tonterías que uno hace bajo los efectos del alcohol, las hace cuando está al borde del coma etílico. De hecho, la mayoría de estas tonterías se hacen en ese punto intermedio entre caer desmayado y pasarse un poquito. Esto le ha pasado a todo el que ha bebido alguna vez en su vida: te lo estás pasando bien... te tomas una copa de más, y empiezas a decir cosas que no deberías decir, o a hacer cosas que no deberías hacer... y por si no fuera suficiente con la vergüenza, encima te despiertas al día siguiente con una resaca de campeonato.

De acuerdo con los datos de Global Drug Survey, eso nos ocurre a los españoles el 26,7% de las veces que bebemos. Lo que nos coloca en el quinto lugar a nivel mundial, solo por detrás de Rumanía, Nueva Zelanda, Polonia... y de la campeona mundial del arrepentimiento y la resaca, que es Irlanda. Al parecer, los irlandeses se arrepienten de algo 28,4 días de cada 100.