«Cambiar la dieta que nos ha hecho el país con mayor esperanza de vida es poco acertado»

Eliseo Isla es desde 2019 el presidente de Provacuno, la organización interprofesional de la carne de vacuno, encargada de defender y promocionar la calidad y el consumo de este producto.

¿En qué situación se encuentra el sector vacuno? ¿Sale reforzado tras la pandemia?

El sector del vacuno de carne, al igual que otros sectores, ha sufrido mucho con la Covid-19. Ahora, aun con la restauración abierta, seguimos viviendo un momento delicado. Los altos precios de los insumos, principalmente la luz, el combustible y los piensos, han ocasionado una subida de los costes de producción de nuestra carne de vacuno, con las dificultades que ello provoca en todos los eslabones de la cadena.

¿La carne de vacuno española está bien posicionada frente a las ganaderías extranjeras? ¿Qué países ganan terreno a España? ¿En cuáles España aumenta su cuota de mercado?

España es un país con una carne de vacuno excelente y única. La alimentación del ganado, la diversidad de razas y el sistema de producción hacen que nuestra carne brille en el mundo. Cada día vemos cómo nuestras exportaciones aumentan, sobre todo a países de Oriente Medio como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, o del sudeste asiático como Japón y Vietnam. Contamos con una producción estable, que nos ha situado como el sexto mayor productor de la Unión Europea y el 14 del mundo. Ahora nuestro objetivo no es tanto crecer en volumen como sí lo es en la calidad y valorización de nuestro producto.

¿Cómo ha recibido el sector la propuesta del ministro Alberto Garzón, quien recomendó reducir el consumo de carne?

La carne de vacuno es un alimento fundamental de nuestra dieta mediterránea. Intentar cambiar lo que nos ha convertido en el país con la mayor esperanza de vida del mundo es, en mi opinión, una táctica poco acertada. Hay muchos asuntos en los que poner el foco, pero hacerlo en la ganadería, siendo ésta parte del sustento de mucha gente, no me parece muy sensato. Además, nuestro ganado actúa como retén frente al despoblamiento, frente a los incendios forestales, frente a las crisis económicas, y nuestra carne hace frente a la anemia, favorece la producción de glóbulos rojos, protege nuestra inmunidad manteniendo el tono muscular.

¿De qué forma afrontan la creciente demanda de productos veganos que imitan la carne? ¿Se han reducido los ingresos debido al aumento de personas veganas/vegetarianas?

Nosotros somos unos firmes defensores de seguir una dieta variada y equilibrada, donde coexistan todos los alimentos. Sin embargo, no concebimos el hecho de enmascarar los ultraprocesados vegetales como algo saludable y sostenible, sinceramente eso no tiene cabida. Tener que suplementar tu dieta con pastillas cuando lo puedes obtener de alimentos de forma natural, no tiene mucho sentido. Y, si se quiere ser sostenible, hay que apostar por los productos de aquí y ahora, porque muchas de las frutas y verduras que consumimos diariamente viajan miles de kilómetros hasta que llegan a nuestras mesas, y eso muy sostenible no es.

¿Qué papel tiene el sector ganadero en las emisiones de efecto invernadero?

Primero de todo, no debemos olvidar el contexto actual de emisiones de carbono en nuestro país, donde el transporte supone el 27% de esas emisiones, seguido por la industria con un 19,9%, la generación de electricidad (17,8%), el consumo de combustibles (8,5%) o los procesos industriales y uso de otros productos (8%), mientras que el vacuno representa el 3,6%, según el último informe del Ministerio de Transición Ecológica. Tampoco debemos relegar el impacto del desperdicio alimentario, donde el vacuno supone el 0,4% del total que se tira y esto está muy vinculado a las emisiones de gases, en concreto, el 10% según la ONU.

¿Cómo están actuando y cuáles deben ser sus próximos pasos en esta materia?

Este sector lleva trabajando desde hace mucho tiempo en minimizar las emisiones de gases a la atmósfera. En concreto, en noviembre del 2019 lanzamos, después de varios años de investigación, la estrategia Vacuno de Carne Carbono Neutral 2050. En 2020, publicamos el Código de Buenas Prácticas Medio Ambientales, elaborado por 17 científicos de siete centros de investigación de España, donde se incluyen en un único documento medidas a aplicar por todo el sector. En 2021, pusimos en marcha los cursos de formación para los ganaderos, y para 2022 y años sucesivos queremos seguir formando a más profesionales del sector para que implementen lo que los científicos nos recomiendan, así como realizando trabajos de investigación para que entre todos logremos el objetivo en el como sector nos hemos comprometido. Pero, en un país como el nuestro, donde sufrimos cada verano la virulencia de los incendios y sabiendo que nuestras vacas son las mejores y más económicas «bomberas», es una atrocidad la campaña que se está llevando a cabo. Pretender acabar con las vacas en España es como echar una cerilla al monte en pleno verano.