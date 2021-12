El Ebro, desbordado: «El problema es que ya no se limpian los ríos»

Estaba todo preparado para que los daños fueran los menos posibles pero aún así, el caudal del Ebro a su paso por Zaragoza ha desbordado el cauce establecido. En algunos momentos de ayer llegó a superar los 2.000 metros cúbicos por segundo, según los datos publicados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Ebro. En concreto, el caudal de esta crecida extraordinaria es de 2.057,60 metros cúbicos por segundo y la altura de 5,40 metros, con tendencia ascendente, según recoge la web del SAIH. Dos urbanizaciones permanecían desalojadas, por la zona de la Expo, la más afectada y las previsiones seguían siendo preocupantes, no obstante, para la jornada de hoy y todos los servicios de emergencias de Zaragoza, en especial el Cuerpo de Bomberos, sigue trabajando a pleno rendimiento para evitar los mayores daños posibles.

Sánchez, en la “zona cero”

El presidente del Gobierno quiso conocer ayer a pie de calle los estragos de las riadas y si bien no estuvo en Zaragoza capital sí en Pradilla de Ebro (a 50 Km de la capital maña), donde aseguró que se pondrán «todos los resortes» de la Administración para paliar «cuanto antes» los daños provocados por la crecida. También se acercó Sánchez a Navarra; concretamente a la localidad de Buñuel, también afectada por las inundaciones desde este fin de semana. El presidente aprovechó para visitar viviendas afectadas por la crecida del Ebro y varios vecinos le han reclamado la limpieza del río para evitar nuevas inundaciones. «Ese es el problema de las riadas que ocurre en toda España. Ya nadie limpia los ríos: ni el ganado pasta las orillas ni se puede coger un tronco para hacer leña porque está prohibido... Al final se llenan de maleza y basuras y nadie hace nada por limpiar el cauce. ¿Cómo no se van a desbordar si ahí baja de todo?», critica un vecino de la zona.

Sánchez visitó las calles de la localidad acompañado de la presidenta de Navarra, María Chivite, y otras personalidades políticas, además de los responsables policiales, de Guardia Civil y Bomberos, encargados del dispositivo.

“Necesitamos ayudas”

Durante la visita, el presidente accedió a varias viviendas afectadas y los vecinos aprovecharon para pedirle la limpieza del río y tratar así de evitar nuevas inundaciones. Otra vecina le ha pedido apoyo para la agricultura, incidiendo en la complicada situación por la que está atravesando el sector. En otra vivienda, un hombre se ha quejado de que «cíclicamente, cada tres años, lo tenemos que sacar y no nos entra». «Ayudas bien, soluciones, sí. Y si no habrá que hacer Fuenteovejuna, todos al río y los señores de Zaragoza que lo manejen como tenga que ser porque no puede ser esto. Nos estamos dejando la vida. Siete veces en diez años. El tema es serio», denunció.