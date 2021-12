“Conduce con precaución. Hay mucha Navidad en cada coche”, la campaña de la DGT para estas navidades

La Dirección General de Tráfico (DGT) lanza hoy su campaña de comunicación navideña con un mensaje claro: las nuevas tecnologías han hecho que los coches avancen en su capacidad para evitar los accidentes de tráfico, pero la mejor tecnología sigue siendo la capacidad humana de pensar en qué momento parar a hacer un descanso, levantar el pie del acelerador o estar atentos a la carretera para no invadir el carril contiguo. La campaña hace hincapié en la importancia decisiva del factor humano en los accidentes. Por muchas ayudas a la conducción que lleve un vehículo, si el conductor no es consciente de la importancia de no distraerse o de respetar los límites de velocidad, los accidentes de tráfico seguirán produciéndose. Bajo el lema “Conduce con precaución. Hay mucha Navidad en cada coche”, la campaña podrá verse y escucharse desde mañana 22 hasta el próximo 10 de enero en televisiones, radios, medios impresos, soportes digitales, redes sociales y cine.

Por todo esto, la Dirección General de Tráfico quiere que, especialmente en estas fechas, pensemos en aquellos que más nos quieren y a los que más queremos, los que viajan con nosotros o los que nos esperan en nuestro destino, para, entre todos, evitar que los accidentes se produzcan.

OPERACIÓN ESPECIAL NAVIDAD

Además, el próximo jueves arranca la Operación especial que la Dirección General de Tráfico pone en marcha con motivo de las fiestas navideñas y que contempla una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico a nivel nacional hasta el próximo 9 de enero de 2022. Este operativo, para el que se prevén un total de 19.530.000 desplazamientos, se desarrollará en tres fases que coinciden con los días festivos de mayor tráfico:

· Primera fase Navidad: del viernes 24 al domingo 26 de diciembre de 2021.

· Segunda fase Fin de Año: del viernes 31 de diciembre al domingo 2 de enero de 2022.

· Tercera fase Reyes: del miércoles 5 al domingo 9 de enero de 2022.

Este dispositivo cuenta, como en cualquier otra operación especial, con la total disponibilidad de los medios de los que dispone la Dirección General de Tráfico y que incluye tanto los medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), como los técnicos (780 radares fijos (92 de ellos de tramo) y 545 móviles de control de velocidad, además de los 12 helicópteros, 39 drones, 216 cámaras y 15 furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad).

La DGT recuerda que es importante evitar las horas más desfavorables y para viajar y, como siempre, planificar el viaje por la ruta más segura para evitar imprevistos e informarse del estado de las carreteras a través de las cuentas de twitter @informacionDGT y @DGTes, los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011.

El dispositivo establecido se puede consultar en la sección “Operaciones especiales” en www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendaciones-de-trafico/