“Vive lo más feliz que puedas”, la poderosa lección de un hombre al enterarse de que no tendría que volver a renovar su DNI

Todos los ciudadanos españoles a partir de la mayoría de edad están obligados a estar siempre correctamente identificados y para eso, deben renovar el Documento Nacional de Identidad o DNI, para que esté siempre actualizado. Pero, una vez que se cumplen los 70 años, el DNI empieza a tener validez permanente y no es necesario renovarlo de nuevo. Es decir, es el mismo carnet de identidad que tendremos hasta el día de nuestra muerte. En casi cualquier otra circunstancia, un poquito menos de burocracia sería bienvenida; pero en esta situación es diferente. Porque siempre es bastante desalentador escuchar que estás en la última fase de tu existencia y que te queda poco tiempo en este mundo.

Una policía que se vio en la tesitura de tener que explicarle a un hombre de 70 años que ya no sería necesario volver a renovarse el carnet de identidad, compartió a través de su cuenta de Twitter una lección vital que aprendió después de aquella experiencia. “Hoy le he hecho su última renovación de DNI a un señor”, comenzaba el tweet de la funcionaria. Al explicarle la situación, el señor hizo una bonita reflexión “con los ojos brillantes”: “Vaya, parece que va llegando el final de mi camino, y oye, se me ha hecho cortito, así que solo puedo decirte que vivas lo más feliz que puedas”.

Hoy le he hecho su última renovación de DNI a un señor, y cuando se lo he dicho le han brillado los ojos diciendo: “Vaya, parece que va llegando el final de mi camino, y oye, se me ha hecho cortito, así que solo puedo decirte que vivas lo más feliz que puedas”

Los dos años de pandemia del coronavirus nos han dado una nueva perspectiva y nos han hecho valorar cosas que antes dábamos por sentadas. Hay algunas lecciones que deberíamos haber aprendido y no lo hemos hecho, pero si hay una que todos -en mayor o menor medida- hemos asimilado, es la importancia de mantener cerca a nuestros seres queridos.

Y sobre todo a los más mayores, que han sufrido especialmente las consecuencias de la pandemia y de los confinamientos. Porque, además de ser los principales objetivos del virus, también se han visto privados de los abrazos de sus hijos y de sus nietos. Y con ellos, también nos podemos perder muchas reflexiones de esas a las que uno solo es capaz de llegar cuando ha vivido lo suficiente y echa la vista atrás.

La historia de este hombre se ha hecho viral, alcanzando los 60K “me gusta” y los 6K “retweets”. Esta pequeña píldora de sabiduría, además de inspirar cierta ternura, también parece mover a quién la escucha a hacer un cambio en cómo viven su vida: “Vive lo más feliz que puedas”.