El 92% de los hogares españoles reaprovecha las sobras en estas navidades

¿Te preocupa el desperdicio alimentario durante estas fiestas? Mucho o bastante. ¿Cuánta comida sueles tirar estos días? Nada o poca. Es lo que han respondido el 82% de los españoles a las preguntas lanzadas por el VIII Observatorio Nestlé sobre Hábitos Nutricionales y Estilo de Vida de las Familias1 que, en su último análisis, ha querido comprobar si la crisis climática está llevando a los españoles hacia una alimentación más sostenible incluso en momentos tan tradicionales como las fiestas navideñas. Los datos revelan que en la mayoría de los hogares españoles (el 92%) la comida que sobra en Navidad no se tira frente al 4,5% que reconoce abiertamente que acaba en la basura. El hecho de tirar comida cuando hay gente que lo necesita (62%), el derroche económico (23,8%) y la sostenibilidad del planeta (14,3 %) son, por este orden, los motivos principales que llevan a los españoles a evitar el desperdicio alimentario en estas fechas.

La principal forma de aprovechar las sobras es guardarlas para otro plato o para comer en otro momento. Es lo que hace el 88 % de los encuestados. En esta línea, el 15,4 % también se las da a la mascota y el 9,8 % la usa incluso como compost. Por otro lado, un 8% reconoce que, aunque guarda los restos de comida en un primer momento, finalmente los acaba tirando. Los que han optado por disfrutar de las tradicionales comidas navideñas en un restaurante también se muestran muy concienciados. El 72 % confiesa que se lleva las sobras de los platos que han degustado en un tupper para aprovecharlas en casa. En fiestas… reciclamos más Según el Observatorio Nestlé, el 62 % recicla igual que el resto del año, pero hasta un 31 % adicional está incluso más concienciado en estas fechas y, por tanto, separa más los envases domésticos que en otros momentos del año.

En el otro lado de la balanza, el 5,4 % de los españoles recicla menos estos días. Algunos de los motivos señalados es que son muchos en casa y es más difícil reciclar. El resto, el 1,6%, admite que no recicla nunca, tampoco en estas fiestas. Dispuestos a cocinar diferente por el planeta, seis de cada diez españoles creen que lo que compran y consumen en estas fiestas repercute en el planeta. Conscientes de que el consumo navideño repercute en la sostenibilidad, la mitad de los españoles asegura que estaría dispuesto a cambiar el menú para ser más sostenible. Por el contrario, el 22 % considera que una vez al año, no hace daño y el 20 % restante no lo ve necesario.