5 consejos para proteger tu jardín de las heladas

Hace poco más de un año, España recibió el 2021 con una clara protagonista, Filomena, una borrasca que llegó a nuestro país dejando una capa de nieve que en algunos puntos del interior peninsular alcanzó los 50 centímetros de espesor, llegando a paralizar la actividad de grandes ciudades como Madrid.

Un año después, el mismo niño de 15 años que predijo la llegada de Filomena varios meses antes y siguiendo las cabañuelas, un tipo de metodología utilizada por pastores y gente del campo, ha predicho que, el próximo lunes 24 de enero se producirá un fenómeno similar al de Filomena en algunos puntos del país.

No sabemos si finalmente ocurrirá, pero teniendo en cuenta los desastrosos efectos que tuvo el paso de esta borrasca en parques, espacios verdes o jardines, el paisajista Fernando Pozuelo ha querido facilitar algunas recomendaciones que podemos implementar en nuestro jardín para futuros acontecimientos meteorológicos con el fin de minimizar el impacto en nuestro espacio.

- Preparar el jardín ante las posibles congelaciones. Si nuestro jardín cuenta con un estanque o láminas de agua, podemos optar por incluir flotadores para evitar que se congele la superficie y quiebre las paredes, generando grietas en ellas. Pero también es muy importante proteger los sistemas de bombeo, para lo que podemos desmontar las bombas y guardarlas en un lugar más protegido. También se pueden proteger las electroválvulas, las duchas, sobre todo dejando el agua cortada y las llaves de paso abiertas (es decir, cortando la general), vaciando todo el agua de las tuberías y evitando que se quede dentro.

- Incluir cultivos de invierno. Muchas de las plantas y plantaciones perecieron frente a las heladas. Por ello podemos optar por cultivar diferentes especies, como la espinaca, la coliflor o las coles, que aguantan perfectamente el frío, de forma que también contaremos con unas reservas alimentarias en el caso de que cerraran los establecimientos y no pudiéramos desplazarnos para ir a comprar.

- Integrar en tu jardín un invernadero. Al final estos elementos no son más que una zona habitable para que crezcan las plantas. Un invernadero con el sol y el calor se atempera, pero además, se puede calefactar de diferentes maneras, por ejemplo con geotermia, o con otros combustibles energéticos. El hecho de tener invernaderos en el jardín, nos permite contar con zonas de ocio, que pueden tener una temperatura agradable.

- Utilizar energías renovables. En muchas ocasiones, cuando llega un fenómeno como Filomena, viene acompañado de problemas en los suministros, como puede ser la luz. Por ello, es muy aconsejable el empleo de placas solares para conseguir electricidad y poder calentarnos. Así que las energías renovables, y en España particularmente la energía solar, son una gran recomendación.

- Hacer un paisajismo consciente. Por último, es esencial no concebir los jardines o el mundo del paisaje de forma rápida y cortoplacista, haciendo intervenciones que sean muy estéticas pero luego poco sostenibles. En este sentido, recomiendo el uso de marcos de plantación adecuados, que los árboles no estén muy juntos, para que la copa se pueda desarrollar de forma convencional y no forzada, de forma que permita que cuando tenga una carga de nieve la tolere mejor. Si esos árboles se plantan muy cerca de las fachadas o viviendas, los árboles crecen torcidos y la masa foliar de la copa no crece equilibrada en ambos lados, lo que hace que la planta sea mucho más vulnerable ante nevadas. También es aconsejable incluir técnicas de mantenimiento, como unos abonos equilibrados que no sean muy nitrogenados, que hacen que las plantas crezcan mucho pero con ramas poco consistentes. Lo más recomendable son enmiendas orgánicas pero con los elementos que forman un complejo de nutrientes que necesitan las plantas, y sobre todo podas muy cabales y controladas, partiendo de la base de que de forma natural los árboles hacen su propia muda y poda de ramaje.