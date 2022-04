Profesión médica, salud y la Gran Cruz

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España recibe hoy la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, en nombre de la profesión médica, de manos de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en un acto convocado en el Ministerio.

Quisiera traer al caso las palabras, convertidas en anécdota, del escritor Miguel de Unamuno cuando el rey Alfonso XIII le hizo entrega de la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio: “Me siento muy orgulloso de esta distinción que me concede y que verdaderamente merezco”. El paralelismo está claro: la profesión médica española bien merece la distinción que recibe, con destacada mención alos 125 compañerosque han fallecido durante la pandemia.

Esta entrega coincide con la conmemoración del Día Mundial de la Salud y, en este sentido, son varios los temas para abordar.

Con terribles actualidad e impunidad, la invasión rusa de Ucrania viola cada día el derecho a la salud, básico y universal. Evidenciando la crueldad de la guerra, los centros sanitarios se han convertido en objetivos militares y los profesionales que permanecen en la zona del conflicto prestando la necesaria atención a la población son víctimas colaterales de un inexplicable ataque a la cordura, a la razón, al mundo civilizado y al sentido común. No hay justificación para ninguna guerra, del mismo modo que no lo hay para impedir que la salud sea un derecho esencial de todo ser humano, más todavía para una población desprovista de paz y libertad.

Por otra parte, pero en directa relación, el acceso a la asistencia sanitaria y a los servicios de salud, es decir, la cobertura sanitaria universal que no es una realidad para al menos la mitad de las personas en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, y que ataca con mayor virulencia enpaíses de extrema pobreza, a los que la asistencia sanitaria llega solamente de la mano y el corazón de cooperantes y voluntarios, personas indiscutiblemente tocadas por el don de la ejemplaridad.

Un acceso a la atención sanitaria que garantiza la justicia social en nuestro país y que, construido y logrado a través de varias generaciones, peligra con el debilitamiento de nuestro sistema sanitario, el cual sostiene nuestro modelo universal, público y gratuito. Mantenerlo y, más allá, consolidarlo como eje de igualdadrequiere de reformas profundas incrustadas en un Pacto por la Sanidad que agrupe a todos los grupos políticos y organizaciones implicadas. En junio de 2020, la Organización Médica Colegial trasladó a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados un total de 45 propuestas que emanan de la profesión médica y de la reflexión profesional para la

reconstrucción íntegra del Sistema Nacional de Salud. Esta batería de medidas también contempla las actuaciones oportunas para prepararnos ante futuras amenazas, a las que sentimos más cerca desde que una inesperada pandemia situase a la humanidad al borde del abismo. Insistimos en la urgencia de este Pacto y en que albergue la participación de los profesionales.

Ligado con las amenazas futuras que ya son presentes, el lema escogido para la celebración del Día Mundial de la Salud este añoha sido”Nuestra salud, nuestro planeta”, en clara alusión a la relación entre el medio ambiente y el bienestar físico y mental de la población. Siendo conscientes del desequilibrio de este binomio en nuestro mundo actual, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos presentó a finales del mes de enero la Alianza Médica contra el Cambio Climático. Por ella, nos comprometemos a sensibilizar a los médicos españoles para combatir el cambio climático y tomar una postura proactiva en la descarbonización de la Sanidad, el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; en la línea OneHealth, que aporta un enfoque integral de la salud por la interrelación entre la salud humana, animal y ambiental.

Son varios los temas para abordar en este Día Mundial de la Salud 2022 y, a pesar de todos los obstáculos, puedo afirmar que nunca he estado más seguro de que la Medicina fue, hace años, la mejor elecciónque pude hacer para dedicar el breve espacio de tiempo que supone nuestra existencia. No me cabe ninguna duda de que todos los médicos del mundo piensan exactamente lo mismo que yo.Y no me cabe duda de que la vocación de cada uno de nosotros estará siempre al lado de los más frágiles y de los más quebradizos. Esa es la posición en la que, siendo chavales, decidimos vivir nuestras vidas y que se reconoce hoy con la entrega Cruz de la Orden Civil de Sanidad a todos los médicos.