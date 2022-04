Violadores y reinserción

El brutal caso de agresión sexual en Igualada a una menor de 16 años el pasado 1 de noviembre nos ha tenido a todos con el alma en vilo. Violada, golpeada salvajemente con una barra de hierro, con varias intervenciones, una considerable pérdida de audición a causa de los golpes y un trauma para toda la vida, la adolescente es una de tantas chicas a las que un tipo sin escrúpulos decidió poner frente a su mirilla y disparar.

El desprecio, la maldad y la falta de compasión matan tanto o más que una bala. Y eso fue lo que el criminal descerrajó contra su víctima, inocente e indefensa. Tras meses de incertidumbre, ahora parece que el violador que podría haber acabado también con su vida (de no haber pasado el camión que la recogió, estaría muerta), es un joven boliviano de veinte años.

Sea él u otra alimaña, su condena no será, casi con seguridad, la de prisión permanente revisable, porque el asesinato no llegó a perpetrarse. Así que este asesino en potencia, que «mató» a la chica, aunque físicamente no muriera, que es un agresor sexual inclemente y alguien que muy probablemente ha repetido este tipo de conducta en varias ocasiones (no se llega al máximo de crueldad sin pasar antes por estadios previos), cumplirá la condena que le impongan (ojalá la máxima y sin reducciones) y volverá a la calle.

La pregunta es ¿la cárcel lo rehabilitará? ¿Este tipo de perfiles criminales son susceptibles de corregirse con el castigo de un encierro? Si no es así, si los profesionales no ya de la justicia sino de la psicología y la psiquiatría no lo creen así, que no se contemple prisión permanente revisable para estos casos es una completa barbaridad.