Consejos para minimizar la alergia a los gatos en primavera

Los meses de primavera son uno de los momentos en los que se produce la muda de pelo en los gatos, ya que su cuerpo se prepara para resistir a los cambios de temperatura y esto puede afectar mucho a las personas que conviven con ellos. Mucosidad, ojos rojos e irritados… La llegada de un gato a casa puede desencadenar una respuesta inesperada: la aparición de una reacción alérgica al nuevo felino, algo que no es para nada inusual entre la población española. De hecho, según estudio de la Universidad Politécnica de Valencia, entre el 15 y el 30% de las personas con alergia sufren reacciones alérgicas también a los gatos.

No obstante, la alergia al gato no siempre es motivo para que un felino deje de vivir en casa y, por ello, Sanicat, marca experta en arenas para gatos, propone una serie de consejos que harán que ser alérgico y convivir con gatos sea compatible, en especial durante estos meses, ya que la primavera es una de las épocas en la que los felinos mudan el pelo.

La higiene en casa, al día

Esto no es una sorpresa para nadie que tenga alergias habituales al polen o al polvo: la limpieza de la casa es fundamental, también cuando hablamos de alergia a los gatos. Es muy importante abrir las ventanas todos los días, limpiar el polvo y el suelo, y cepillar o aspirar alfombras y sofás para deshacernos del pelo de gato.

Mantener adecuadamente la bandeja de arena también es fundamental, ya que los alérgenos de la saliva, el pelo y la caspa que causan la alergia, también podrían encontrarse en la orina del gato. En este caso, una de las mejores opciones es emplear arenas aglomerantes, como las de Sanicat. «La principal ventaja de estas arenas es que el mineral forma una bola al entrar en contacto con el líquido, atrapando la humedad y los malos olores. Con estas arenas, es más fácil deshacerse diariamente de las sustancias que provocan malestar y de paso mantener a nuestro gato limpio y contento», explica Ignacio Duch, I&D manager de Sanicat.

Escuchar a sus clientes y aprender de ellos es lo que ha dado forma a la marca y les ha ayudado a perfeccionar sus productos y a crear las mejores soluciones para todos, que se adaptan, tanto a los gustos de los consumidores, como a su estilo de vida.

Algunos son de granos más gruesos para que no se queden pegados a las patitas, y todas las arenas llevan una fórmula que no produce polvo evitando que éste nos pueda producir también estornudos o irritación, además más adecuados para gatos que padecen asma.

Lavado de manos

Es importante intentar no tocarse la cara cuando se juega con el gato o al acariciarlo y lavarse las manos inmediatamente después. Las reacciones alérgicas más comunes como rinitis o enrojecimiento de piel pueden aparecer de forma inmediata e incluso en las 12 horas siguientes, por lo que actuar con rapidez es clave para la prevención.

Los cepillados del gato también son importantes para eliminar la caspa que causa la alergia, en especial, durante las mudas de pelo, como la que ocurre ahora en primavera. Este aseo del peludo amigo debería realizarlo una persona que no sea alérgica, por lo que la colaboración en el hogar es también fundamental.

En el caso de que, aun aplicando estos consejos, las reacciones alérgicas sigan siendo severas, es importante la responsabilidad con el animal. «El abandono nunca no ha de ser considerado una opción y la recomendación sería buscar un nuevo hogar para los gatos, donde les cuiden y les mimen como merecen», añade Ignacio. En cualquier caso, si la familia finalmente ha decidido que la toma de antihistamínicos no es una opción a largo plazo y prefiere dejar de convivir con el animal, es importante recordar que el abandono en cualquier lugar de la vía pública no es una opción. En ese caso, lo mejor es ponerse en contacto con protectoras de animales y con los servicios municipales de cada localidad para que le aconsejen la mejor opción.

Las pasadas vacaciones de Semana Santa volvieron a ser una terrible oportunidad para aquellos individuos que su mascota les supone una carga y los dejan tirados en cualquier lugar a pesar del riesgo que conlleva para el animal.