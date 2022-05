El Gobierno descarta vacunar a los menores de 40 años por la viruela del mono

El Gobierno no se plantea vacunar contra la viruela a las personas menores de 40 años que no hayan sido inmunizadas previamente tras los casos que han surgido en todo el mundo de viruela del mono. Según los expertos, el suero contra la viruela humana puede proteger en cerca de un 85% frente a la viruela del mono.

“En estos momento no estamos en esa fase. La ministra de Sanidad ha ido dando cuentas de cuál es la situación de la viruela del mono con absoluta celeridad y se han activado los mecanismos de alerta”, ha manifestado la ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“El Instituto de Salud Carlos III ha estado trabajando en los distintos casos sospechosos y dando cuentas de los mismos”, ha añadido, tras ser preguntada por la posibilidad de una vacunación masiva a los menores de 40 años que no fueron vacunados de la viruela. En España y en el resto del mundo se dejó de vacunar a partir de 1980, ya que la viruela estaba entonces erradicada gracias a las vacunas y el virus ya no circulaba, informa EP.

De este modo, contestaba también a la Comunidad de Madrid, que ha exigido al Ministerio de Sanidad “celeridad” para actuar ante una “crisis sanitaria” como es la de la viruela del mono o viruela símica, y ha reclamado la compra de vacuna y antivirales para el tratamiento de los pacientes y contactos.

Al respecto, la portavoz y ministra de Política Territorial ha subrayado que “como consecuencia de la crisis sanitaria que hemos tenido que padecer en estos últimos años, se han afinado mucho todos los mecanismos de alerta y, por tanto, lo que se constata con estos casos es que efectivamente están funcionando y tenemos información de casos a tiempo real”.

Llamamiento a la prudencia

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha hecho hoy un llamamiento a la prudencia sobre la viruela del mono, y ha subrayado que lo más importante en este momento es “saber qué ha pasado” y poner al descubierto todos los mecanismos de transmisión del virus.

“Lo prioritario es saber lo que está pasando realmente: tenemos que tener información epidemiológica de los casos nuestros y de otros países, tratar de identificar bien todos los mecanismos y líneas de transmisión que se han establecido y luego, por supuesto, tratar, manejar y gestionar a los pacientes”.

Respecto a lo primero, Simón ha señalado que, aunque se barajan varias hipótesis sobre el origen del brote y los puntos con mayor riesgo de transmisión, ello no implica que sean los únicos. “Hay casos que han estado en Canarias y otros en Madrid, pero eso no quiere decir que no haya otros”, ha señalado.