Aval vaticano a la auditoría antiabusos de la Iglesia

«No pueden permitirse cometer un error, será más duro el examen de la opinión pública». Es la reflexión que lanzaba ayer en Madrid el sacerdote alemán Hans Zollner, en relación a la auditoría externa encargada por la Iglesia española al bufete Cremades &Calvo-Sotelo, que ve con buenos ojos. No se trata de un juicio baladí, en tanto que Zollner es el mayor experto antiabusos de la Iglesia universal. Sobre todo, teniendo en cuenta que a este jesuita germano se le toma como voz incómoda para los obispos de cualquier punto del planeta cuando ejerce su particular evaluación en relación a los pasos dados y no dados para acabar con esta lacra.

El experto dice comprender «la desconfianza» de las víctimas por el hecho de que el presidente del despacho, Javier Cremades, sea miembro del Opus Dei, pero ha defendido la «profesionalidad» del bufete, por lo que pidió un «mínimo de confianza».

Así lo manifestó en un encuentro con periodistas en Madrid, donde apenas pasó 24 horas para participar en Conversaciones PPC, un foro de reflexión y formación promovido por la editorial PPC y el Instituto Superior de Pastoral. Esta escala desde París a Roma, le permitió conocer además de primera mano al equipo que está trabajando en el bufete.

Zollner instó a que el equipo auditor de la Iglesia «colabore» con la Comisión del Defensor del Pueblo, promovida por el Congreso de los Diputados. Eso sí, marcando distancias. «La Iglesia no debería formar parte en cuanto que sería un peligro de influenciar, de intervenir en una manera no apropiada», expuso, si bien instó a ambas realidades a trabajar «por su cuenta» y a «colaborar» para aclarar flecos abiertos.

Como presidente del Instituto de Antropología-Estudios interdisciplinares sobre Protección y Dignidad Humana (IADC) de la Universidad Pontificia Gregoriana, se expresó con prudencia sobre una posible estimación de casos en España: «Nunca se sabrá exactamente la cifra de abusados». En ese sentido, lamentó que «al final las comisiones desemboquen solo en trabajos estadísticos y las personas heridas queden relegadas a un segundo plano. Los números escandalizan, pero se nos acaba olvidando las vidas que hay detrás».

Junto al experto vaticano, en las llamadas Conversaciones PPC también tomó la palabra el coordinador de la auditoría eclesial, Alfredo Dagnino. En su intervención desveló que, hasta la fecha, han recibido 60 denuncias, «solo la mitad referidas directamente con la Iglesia». También aclaró que se hay una relación estable con hasta cuatro asociaciones de víctimas. «El miércoles estuvimos reunidos en el consejo asesor con tres de ellas y estuvimos escuchando su testimonio durante cinco horas», detalló, explicando que solo una ha rechazado colaborar «por motivos personales».