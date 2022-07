Más de 4.000 desalojados en los incendios forestales que calcinan España

Las llamas continúan sin control en buena parte de los incendios forestales más importantes que están azotando España durante esta ola de calor. Las comunidades más afectadas son Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia, donde el fuego ha devorado cerca de 10.000 hectáreas y más de 4.000 personas han sido desalojadas de sus hogares ante el avance del fuego.

El dispositivo de extinción de incendios forestales de Andalucía, Plan Infoca, se enfrenta hoy a sus «horas más complicadas» en la lucha contra el fuego declarado el pasado viernes en la Sierra de Mijas, que afecta a tres términos municipales y por el que aún permanecen desalojados 2.765 vecinos en Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre.

La consejera andaluza de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha explicado que el incendio continúa activo, y los efectivos trabajan en cuatro puntos para tratar de estabilizar el fuego, pero bajo condiciones meteorológicas desfavorables, debido al ascenso de las temperaturas y al descenso de la humedad relativa.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado del corte de la carretera A-387 desde el kilómetro 0 en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande hasta el kilómetro 13, ya en Mijas, desde las 16:55 horas del sábado por humo y polvo. Además, desde Emergencias 112 Andalucía recordaron que sigue cortada la A-404 desde el kilómetro 9 al 18 en La Fuensanta, Alhaurín el Grande, en ambos sentidos.

Siete medios aéreos y 250 efectivos por tierra trabajan en las tareas de extinción del incendio, aunque está prevista la incorporación gradual de un total de 18 aeronaves.

En Extremadura, la madrugada del sábado ha sido muy complicada, ya que las llamas han obligado a evacuar a más de medio millar de personas de las localidades cacereñas de Casas de Miravete, Romangordo e Higuera de Albalat, y al cierre de la Autovía de Extremadura (A-5) en ambos sentidos (que ha sido reabierta esta mañana) y la antigua N-V.

Así lo ha declarado el jefe Operaciones de Cruz Roja en el incendio de Casas de Miravete, Ángel Cano, quien ha indicado que la noche del viernes «parecía tranquila», pero hubo que desplegar todos los medios en la zona para atender los desalojos de Romangordo e Higuera de Albalat. El albergue que ha montado Cruz Roja en Navalmoral de la Mata atiende a 102 personas y tiene capacidad para acoger a 300.

En este momento la evolución del fuego no es favorable y la prioridad de los efectivos se centra en la protección del Parque Nacional de Monfragüe.

En cuanto al incendio en Las Hurdes, los efectivos de extinción continuaban trabajando en el valle del Ladrillar y en la zona de Aceitunilla.

En su visita a la zona de Las Hurdes y Casas de Miravete, que se mantienen en el nivel 2 de peligrosidad, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado que «la situación es consecuencia de olas de calor que no habíamos visto, y nos lleva a dar una respuesta inmediata y siempre trabajando en la prevención, con medios e inversión en protección civil, que es la mejor forma de prevenir».

Además, ha destacado la creación de un mando único de dirección de los incendios que se están registrando en el norte de Extremadura y en Castilla y León, «para que todo funcione de manera coordinada y directa entre ambas comunidades autónomas».

Por su parte, una docena de medios aéreos de Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid participan en las labores de extinción del incendio que se ha declarado hoy en el término municipal de Cebreros (Ávila) –que el año pasado sufrió otro grave incendio con cerca de un millar de hectáreas arrasadas–, y que ha sido declarado por la Junta de Castilla y León como de Nivel 1 de peligrosidad, debido a su «velocidad de propagación extraordinariamente rápida».

Esta mañana, el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se reunió en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en El Maíllo (Salamanca) con el ministro Grande-Marlaska para conocer la situación del incendio de la provincia, que lleva hasta el momento más de 2.200 hectáreas quemadas y tres municipios evacuados: Monsagro, Morasverdes y Guadapero.

No menos grave es la situación en Galicia, donde el calor registrado, con temperaturas extremas, y las tormentas con rayos en la noche del jueves al viernes recrudecieron los incendios que sufre la comunidad, donde los fuegos más grandes en alrededor de una decena de municipios dejan ya esta semana, según las estimaciones provisionales, más de 4.000 hectáreas arrasadas.

La situación más preocupante se encuentra en Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón, en la provincia de Lugo, donde se mantiene la alerta activa por proximidad del fuego a núcleos habitados. En Folgoso do Courel los tres incendios que siguen activos rondan ya las 2.000 hectáreas calcinadas.

El consejero de Medio Rural, José González, en declaraciones a la Radio Gallega, ha incidido en que «el mayor foco de preocupación» se sitúa en la montaña de Lugo, aunque los medios continúan trabajando y por el momento no ha habido desalojos.

Apoyo de la UME

El portavoz de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Aurelio Soto, ha informado de que colaboran en las tareas de extinción de incendios en España con un total de 609 efectivos, y no ha descartado incorporarse a otros que se produzcan.

Soto explicó que, por lo general, la noche suele ser un buen momento para atacar los incendios forestales, puesto que bajan las temperaturas y sube la humedad relativa del aire. Sin embargo, los medios aéreos no pueden actuar, por lo que el trabajo de los equipos en tierra es fundamental en esas horas. Concretamente, la UME actúa en este momento en los incendios de Casas de Miravete y Ladrillar (Cáceres), el Folgoso do Courel (Lugo) y Monsagro (Salamanca).