Por qué ahora dirás esta palabra y no “patata” en las fotos

Seguro que te ha pasado. Estás en grupo y, de repente, os van a hacer una fotografía. Es entonces cuando lo escuchas: “Decid patata”. Y tú, lo dices. Todos lo dicen: “Patata”. Pero, ¿acaso sabes por qué? Esta expresión se trata solo de una simple técnica utilizada por los fotógrafos cuando quieren llamar la atención de las personas a fotografiar, con el fin de que salgan aparentemente sonriendo. Al decir la palabra «patata» la mueca formada por la boca simula una cara de sonrisa, felicidad o emoción.

Cada país tiene la suya propia: güisqui (Argentina), famiglia (Italia), ouistiti (Francia), etc. Estas expresiones formulan el mismo efecto en el rostro de la persona. Es cierto también que hoy en día ya no es tan difícil como antes salir bien en una fotografía, ya que la digitalización, las redes sociales y la tecnología han puesto motivos para ello: cámaras frontales en forma de espejo donde verse mientras uno mismo se saca la foto, filtros, tutoriales de posturas, etc.

Lo cierto es que, sea como fuese, todos intentamos poner las mejores de nuestras caras al fotografiarnos y sí la palabra “patata” ayuda como método más tradicional, lo seguiremos haciendo. Aunque, conviene saber que un estudio de Nikon ha revelado que esta expresión no sería la mejor de todas. Al tener tanta “a” tendemos a abrir demasiado la boca y, en ocasiones, a que se nos vea la lengua, ofreciendo un resultado a veces no del todo convincente. Sin embargo y por suerte, existen otras.

¿Cuál es la mejor palabra para salir en las fotos?

Otro estudio universitario, que se ha centrado en los movimientos faciales específicos, ha conseguido descubrir que palabra es capaz de hacernos salir mejor en las fotos. La investigación encabezada por la empresa Ezaki Glico, hizo un análisis de 200 estudiantes pronunciando varias palabras y a los que evaluaron en una puntuación del 0 al 100. Los sujetos tuvieron que pronunciar palabras como «whisky», «espaguetis» o «kimchi», así como otras que son las que usamos siempre cuando nos hacen una fotografía como «patata», «Luis» o «tequila».

El resultado del experimento obtuvo como palabra ganadora a una no española, sino japonesa. Se trata de la palabra «Pocky», que es como se llama casualmente una empresa china dedicada a la comercialización de galletas recubiertas de chocolate. La palabra alcanzó un promedio de 77 puntos sobre 100, seguida de «whisky» y «tequila» que quedaron en segunda y tercera posición respectivamente.

Por lo visto y según explican en el estudio, al decir «Pocky» podemos lograr una sonrisa más natural. Cuando decimos «Po» fortalecemos los músculos de la boca, mientras que al decir seguidamente «cky», se activan los músculos de los ojos lo que forma una mezcla que da como resultado una sonrisa más bonita y sincera.

Ahora que ya sabemos que existen más palabras que “patata” y tenemos a una auténtica expresión ganadora para conquistar a la cámara, solo queda capturar la ocasión y decir: ¡Pocky!