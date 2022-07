La Ertzaintza investiga 12 pinchazos a mujeres, aunque sin restos de sustancias tóxicas

La Ertzaintza investiga una docena de pinchazos a mujeres registrados en los últimos 15 días en recintos festivos y espacios de ocio de distintas localidades vascas, aunque en ninguno de ellos se han encontrado restos de inoculación de sustancias tóxicas.

El Departamento de Seguridad ha informado de que estos son los doce casos que por el momento están contrastados por el personal sanitario como pinchazos y que se han registrado en los municipios vizcaínos de Bilbao, Santurtzi, Etxebarri y Zierbana, el guipuzcoano de Zarautz y en la capital alavesa, informa EP.

En todas los casos la víctima permanecía en un entorno festivo o de ocio nocturno, notó un pinchazo, principalmente en el brazo o la pierna, y posteriormente comenzó a sentirse indispuesta (con mareos o somnolencia).

Estas mujeres acudieron a un punto o centro asistencial para ser exploradas por el personal sanitario, que es quien confirma o descarta la existencia de tal pinchazo. En caso de confirmación se le realizan análisis toxicológicos sin que, hasta la fecha, haya dado ninguno positivo en ninguna sustancia.

El departamento ha señalado que no se conoce la motivación, intencionalidad o finalidad de estos pinchazos, por lo que la Ertzaintza no descarta ninguna hipótesis o línea de investigación, aunque por el momento no aprecia que esté relacionada con la comisión de un delito contra la libertad sexual o de otro tipo.

La policía autonómica recomienda a las mujeres que hayan sufrido un pinchazo o que sientan escozor en alguna zona de su cuerpo y se sientan indispuestas que se lo comuniquen inmediatamente a su entorno más próximo y que soliciten ayuda.

Deben acudir lo antes posible a un centro hospitalario donde les será realizada la correspondiente analítica, con el fin de detectar posibles sustancias en su organismo que podrían llevar a confirmar indicios de delito.

También tienen que contactar con el Servicio de Atención de Emergencias SOS Deiak 112 y comunicar lo ocurrido para que sea notificado a la Ertzaintza y a policías locales con el fin de recabar datos objetivos que ayuden a esclarecer lo ocurrido e identificar a los posibles autores.

El último de los sucesos denunciados ha tenido lugar en Bilbao, por parte de dos mujeres jóvenes que se sintieron aturdidas después de haber sufrido un pinchazo cuando estaban en una discoteca el pasado viernes