¿Qué vas a arreglar tú, Pedro Sánchez?

Tras la primera semana de agosto ya podemos afirmar que 2022 se ha convertido en el peor año de este siglo para España en cuanto a incendios forestales: más de 350. Y lo que está pasando en España este verano, por desgracia, empieza a formar parte de nuestra normalidad año tras año. Parece que todo el mundo es consciente de este hecho, salvo el Gobierno de Pedro Sánchez que, cuatro años después, muestra una nula gestión forestal, un abandono absoluto a las actividades económicas de la España rural, una falta de apoyo a sectores como la agricultura o la ganadería, a las que demoniza con el apoyo de Podemos cada vez que puede, y una absoluta falta de alternativas. Alternativas como la silvicultura, el impulso de políticas de lucha contra la despoblación o la economización de nuestros bosques y medios naturales para que no caigan en el abandono, sean una fuente de riqueza, podamos aumentar su biodiversidad y sean más resilientes al cambio climático. A principios de 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy inició los trabajos para elaborar la estrategia nacional de defensa contra incendios forestales pero una moción de censura acabó con una iniciativa del PP destinada a fortalecer nuestro territorio frente a las amenazas de los incendios en nuestro país. No obstante, el Gobierno del PP dejó elaborado un Plan de Actuación Forestal, que tenía como objetivo incentivar la gestión forestal a nivel nacional, consolidar la actividad económica en el medio rural y potenciar el efecto sumidero de nuestros montes, como herramienta esencial para la prevención de incendios y lograr así una mejor adaptación de nuestros ecosistemas a los nuevos escenarios climáticos. En el año 2019, con el PSOE ya en el Gobierno, las CC AA presionaron para que se pusiese en marcha una Estrategia de Gestión de Incendios Forestales en nuestro país. En aquel entonces, noviembre de 2019, se aprobó el borrador de las «Orientaciones Estratégicas para la Gestión de Incendios Forestales en España». Han tenido que pasar casi tres años para que el Gobierno socialista llevase a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente este importante documento para gestionar mejor los incendios en España. Nos preguntamos qué ha hecho Teresa Ribera durante todo este tiempo. Las Orientaciones Estratégicas son un documento imprescindible, con rigor técnico y que sirven de base para que las CC AA legislen, como acertadamente ha hecho Galicia, propongan principios, objetivos, líneas de acción. Pero el Gobierno de un país debe ir un paso más allá y convertir la aportación de los técnicos y científicos en políticas concretas e inversiones reales. Y han pasado casi tres años de un Gobierno socialista para darnos cuenta de que la vicepresidenta Teresa Ribera no ha hecho nada al respecto. Hoy podemos afirmar que hay menos medios para luchar contra los incendios en nuestro país, podemos afirmar que en 2021 el Gobierno del Partido Socialista vació la partida presupuestaria, que en origen era de 240 millones de euros, destinada a mejorar los medios para la lucha contra incendios dejándola en 1,44 millones de euros. Podemos afirmar que en 2022 el Gobierno volvió a reducir en los presupuestos generales del Estado la inversión para medios de extinción. Sabemos que los parques nacionales país no tienen los medios suficientes para hacer frente a la amenaza del fuego. Que el organismo autónomo de parques nacionales, que cuenta con un operativo complementario enfocado de forma prioritaria a la realización de labores de detención, pronto ataque y vigilancia contra incendios forestales, tiene menos medios y menos capital humano cada año que pasa. Monfragüe, considerado por la Unesco reserva de la biosfera y que acoge a especies únicas como el buitre negro o el águila imperial, ha sufrido este año el abandono del Ministerio que dirige Teresa Ribera. Y lo que es más grave, las ayudas a los afectados, año tras año, llegan tarde, mal o nunca. Es comprensible la reacción de los afectados en Zamora con el presidente del Gobierno, a quién un agricultor espetó: «¿Arreglarlo? ¿Qué vas a arreglar tú?». Huelga decir que cuando los ciudadanos se sienten desprotegidos de sus representantes públicos se deja espacio para el populismo. Quizás uno de los mayores daños que dejará en nuestro país este Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos. En lo que llevamos de verano ya hemos superado al año 2012 en hectáreas calcinadas; el peor año en incendios forestales de nuestra historia reciente. A la falta de medios, de políticas reales del Gobierno, se suma a corto plazo una inminente sequía en nuestro país y la negativa del Ejecutivo a destinar fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia a inversiones de prevención de incendios y gestión preventiva de las masas forestales. Desde el PP hemos preguntado en el Congreso, y el Gobierno sigue sin informarnos, acerca de la última reunión del Comité de Lucha contra Incendios Forestales: qué temas se trataron y qué plan de actuaciones se definieron para un 2022 que, todo el mundo sabía, iba a ser crítico en cuanto a incendios forestales. La política de lucha y prevención de incendios de Pedro Sánchez es abandonar a su suerte a la España rural. La política de no hacer nada. Así, ¿qué vas a arreglar tú, Pedro Sánchez?