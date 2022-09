La madre de Marta Calvo, tras la sentencia: “En España es barato matar”

Marisol Burón, la madre de la joven valenciana Marta Calvo, que fue asesinada en noviembre de 2019, ha asegurado, tras conocer la sentencia a la que ha sido condenado el responsable del crimen, que “en España sale barato matar”, y ha insistido en que recurrirá para lograr una “condena ejemplar” que contemple la prisión permanente revisable.

En una rueda de prensa convocada horas después de hacerse pública la sentencia de casi 160 años de prisión a la que ha sido condenado Jorge Ignacio Palma, el asesino de su hija y otras dos mujeres, Burón ha considerado que “algo ha fallado”, y ha mostrado su compromiso de seguir reclamando la modificación del artículo 140 del Código Penal para que la ocultación del cuerpo constituya un motivo para imponer una prisión permanente.

La presidenta del Tribunal del Jurado que enjuició a Jorge Ignacio Palma, el asesino de Marta Calvo, Lady Marcela y Arliene Ramos, no considera aplicable la prisión permanente al acusado porque éste no había sido condenado con anterioridad por delitos contra la vida.

“Estoy en shock todavía, porque llevamos casi tres años luchando por mi hija y el resto de chicas para que a este sujeto se le aplique la prisión permanente. Porque es un asesino. Gracias a que mi hija me envió su ubicación (la noche en la que desapareció) el asesino estará en la cárcel, pero queremos una condena ejemplar y no nos podemos quedar de brazos cruzados. Esta sentencia es un insulto para la sociedad”, ha agregado.

Se ha referido de nuevo a la modificación legal que ha solicitado en reiteradas ocasiones junto a los padres de Marta del Castillo y Diana Quer -Antonio del Castillo y Juan Carlos Quer, respectivamente-: “Esa ley está lista, pero de momento está en el congelador, no sé por qué, pero una de las veces que fui al Congreso les dije que no tengo otra cosa que hacer más que ser la ‘mosca cojonera’, y no pararé hasta que la ley salga adelante”.

“Es vergonzoso, todo es política, y no te das cuenta hasta que no pasa una desgracia como esta. Pero hablamos de personas, de seres humanos que no pueden andar libremente porque hay seres así, y cada vez habrá más, porque en este país sale barato matar. Nos hemos de echar a la calle y decir basta ya, ya está bien de reírse, este psicópata se ríe de la ley y de la sociedad entera”, ha lamentado Marisol Burón.

En este mismo sentido se ha expresado el psicólogo y portavoz familiar, Mariano Navarro, quien ha expresado su frontal oposición a la interpretación del artículo 140 que ha hecho la magistrada Clara Bayarri en su sentencia.

Navarro ha reprochado públicamente a Podemos que “no se haya puesto en contacto con nosotros en tres años” y ha reprochado a esta formación su “incoherencia con los postulados que defiende”, al tiempo que ha hecho un llamamiento “todas las formaciones para que la reforma del artículo 140 se tramite y salga adelante”.