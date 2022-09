Son de nuestros animales favoritos, hay cerca de seis millones en nuestras casas. Son asimismo de los más abandonados. Yo soy más de perro, pero también he tenido una gata y reconozco que mi Flora no me hacía la vida fácil. Se me escapaba y tenía que andar buscándola a menudo, era gritona, más después de castrarla, y, sobre todo, no le gustaba nada verme escribir. Así que saltaba a la mesa y se dedicaba a tirarme los folios, a tocarme las teclas, a desconcentrarme. Si le sacaba del estudio arañaba la puerta como una posesa hasta que le abría. Cuando murió asumí que no podría volver a arriesgarme con otra loquita así. Hay que saber lo que se puede tener o no. Y si lo tienes, hay que asumir tu responsabilidad hasta el final.

Como no es el caso, las ciudades se están llenando de colonias de gatos abandonados a los que cuidan y alimentan voluntarios. Los biólogos y veterinarios están preocupados con la nueva ley de bienestar animal. Creen que prohibir el sacrificio de estos animales y optar por capturarlos, esterilizarlos y soltarlos no es buena idea. Explican que crecerán las colonias en demasía ocasionando un peligro ecológico. Argumentan que el gato es cazador por naturaleza y aún castrado seguirá cazando, creando un malestar en otras especies. Y ponen el ejemplo de Canarias donde están llevando al límite a algunos reptiles.

No sé si esto es grave de momento, lo que sí sé es que deshacerse de animalitos porque los humanos seamos desalmados no tiene excusa. Abandonarlos es condenarlos a traumas y mala vida y, en muchos casos aún, al sacrificio. En el pueblo de mi madre cuando yo era niña cogían la camada recién nacida y la tiraban al río. Qué horrible.

Queridos, hay que hacer campañas y poner chips a todos los animales domésticos.

Y el que lo tire a la calle, un multazo o a la prisión, ya verán cómo se acaba con el problema ecológico que podrían provocar estos bellos e inteligentes seres nuestros.