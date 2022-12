El PP logra que el Parlamento Europeo exponga un Belén

La Delegación Española del Grupo del Partido Popular Europeo ha inaugurado este miércoles el Belén que ha expuesto el Parlamento Europeo, después de pedirlo insistentemente durante años y de que la institución no hubiera permitido su instalación.

El Belén ha sido fabricado expresamente para la Eurocámara por los maestros artesanos del taller Jesús Griñán, de la Región de Murcia, que ha expuesto belenes por todo el mundo y tiene reconocimiento internacional. La inauguración contó, además, con los villancicos en directo del grupo gaditano “Al son de Paterna”. En su discurso durante la ceremonia, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha resaltado la importancia de que, “después de mucho insistir, haya un Belén para celebrar la Navidad en la casa de la democracia europea. Y si se ha logrado es gracias a una iniciativa del Partido Popular español y a Isabel Benjumea que lleva tiempo batallándolo”.

“Esto es mucho más que una brillante obra de arte realizada con mucho esfuerzo y dedicación, estamos aquí para celebrar el nacimiento de la cristiandad, nuestras tradiciones y también reivindicar el legado histórico de Europa y las raíces cristianas, de la Unión Europea”.

Montserrat ha asegurado que, desde el PP “creemos en nuestras tradiciones, apostamos por ellas y queremos que todos las conozcan” y ha agradecido al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, haber hecho posible que el Nacimiento llegara directo “desde Murcia, la cuna del Belén, a Bruselas”.

La portavoz popular quiso recordar especialmente “a los cristianos que son perseguidos y masacrados, que no pueden manifestar su fe libremente porque no tienen libertad religiosa. Por ellos también luchamos desde aquí, para que la UE no mire hacia otro lado mientras haya un solo cristiano perseguido por pensar o por creer”. “La Navidad es un momento familiar, de unidad, pero también para recordar que no en todos los lugares puede celebrarse con la misma libertad para pensar y creer”, ha concluido.

Por su parte, la eurodiputada Isabel Benjumea, que lleva años reclamando poner un Belén es esta sede, ha subrayado también la importancia de celebrar las “innegables raíces cristianas de Europa” en un lugar tan emblemático como es el Parlamento Europeo. Asimismo, ha tenido unas palabras de “agradecimiento para los belenistas murcianos por el maravilloso Belén, así como al presidente López Miras por poner todo de su parte para que esto fuera posible”.

“Hemos hecho esto con sencillez y naturalidad. Con la sencillez propia que transmite el Nacimiento; con la naturalidad de situar en el centro del Parlamento nuestras tradiciones”, ha añadido. También ha participado en la inauguración el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha mostrado su “orgullo” porque “el Parlamento Europeo cuente con un Belén y que este sea de la Región de Murcia, donde contamos con excelentes maestros y artesanos, y en especial de Jesús Griñán, que destaca a nivel mundial”. López Miras ha asegurado que Murcia es “tradición, cultura, identidad e historia” y ha incidido en que “es importante celebrar este nacimiento, que ocurrió hace más de 2000 años y que encarna los valores de toda Europa”.